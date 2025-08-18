Pensar sin la presión de comunicar ni aparentar

Llevo semanas preocupada por la intensa actividad que en las redes sociales tienen algunos de nuestros representantes públicos, los más cercanos, a los que sigo por interés , curiosidad y, no hay el porqué ocultarlo, un cierto espíritu cotilla que se ha desarrollado con estas formas inmediatas y rápidas de comunicación y en el que caes un martes cualquiera al terminar el día.

Mi preocupación tiene un interrogante, ¿estas señoras y señores cuándo trabajan? Son tal la cantidad de actos, inauguraciones, presentaciones, discursos, visitas y celebraciones, que repetidas las fotos y vídeos hasta la saciedad, puede dudarse que tengan tiempo para la reflexión, la programación, la discusión de proyectos, el control de la gestión y, en definitiva, la parte seria, puede que tediosa, pero imprescindible que implica gobernar pensando en mejorar la vida de las personas cada día un poco y para más.

Frente a la sobreexposición a la que voluntariamente se someten y frente a la tentación de las demás personas a hacerlo , bien por el trabajo, las aficiones o simplemente por vernos reflejados en un espacio común y universal como son las redes sociales; creo necesario reivindicar un tiempo de silencio e intimidad, donde no haya imágenes ni vídeos, donde no se cuente lo que hacemos sino que se dedique a decidir qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo.

No puedo concebir ningún proyecto sin un tiempo para pensar. Es ese momento en el que, con las bases claras de los valores que tienes y defiendes y el anclaje firme que supone tener un modelo que quieres desarrollar, sea en un trabajo o en un gobierno, te sientas ante la hoja lo más en blanco posible, evitas que cualquier programa de IA te ayude, y escribes las bases de lo que será el próximo proyecto, el próximo programa, la próxima actuación y el próximo presupuesto.

Es el tiempo de la libertad, la hoja todo lo soporta y es bueno porque de ese primer esquema libre, amplio, con ideas alocadas y seguramente no posibles en el corto plazo o , a lo peor, nunca, se va descendiendo hacia la realidad ajustando, atemperando, poniendo calendarios posibles e imposibles, haciéndolo encajar en el momento y en el espacio donde queremos que se haga realidad.

En ese ajuste , el silencio de la reflexión se va sustituyendo por compartir con el equipo de trabajo, con los técnicos, con las personas que no habiendo tenido la idea en bruto, deben colaborar a limarla para que encaje en la rueda administrativa, temporal, financiera y burocrática que puede hacerlo una realidad.

Tiempos de silencio y reflexiones, tiempos amplios de escribir, dibujar, hacer borradores, cambiarlos, tirarlos, tiempo de intimidad y no de exposición pública. Estoy convencida que es tan mala la paralización por la eterna reflexión, como el hacer cosas sin proyecto que lo guíe, y mucho peor el parecer que se hacen cosas solo por contabilizar más seguidores y más «likes» en las redes sociales.

Esta forma y moda de comunicarnos cambiará y estoy convencida que lo hará por puro hartazgo que provoca el espectáculo. Como un película que vista diez veces convierte el éxito en puro aburrimiento, la sobre exposición en las redes sin contenido, solo por la «fiesta y el fiestita» acabará siendo contraproducente para quien la practica, sea en el ámbito que sea.

No valdrá presentar proyectos sin definirlos íntegramente, es más no valdrá presentar proyectos sino realidades, no valdrá convencer que los anuncios de hoy son para realidades de dentro de meses y años, porque la credibilidad se va apagando, y espero y defiendo, volver a la foto de la cinta de inauguración cuando el proyecto ya es una realidad y a la nota informativa cuando el servicio que has programado ya está disponible.

Esto es solo una sugerencia.