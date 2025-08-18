Opinión | Peu de foto
Vida i mort de les palmeres d’Elx (3/4)
(Continuació)
Si tornem a les tres sèries d’imatges del començament, podem observar també com gradualment, a mesura que avançava el segle XX, els bancals situats entre les tires de palmeres (on es troben situades, recordem-ho, les séquies de reg) s’han anat quedant buits, sense els conreus associats que ja advertia Cavanilles (magraners, oliveres, herba alfals, ginjolers) i que han perdurat fins als anys seixanta, quan aquests conreus van ser eliminats gradualment i substituïts per edificacions urbanes (cases, col·legis, equipaments de tota mena) o per espècies vegetals de jardineria ornamental en els racons que deixaven lliures les construccions. La desaparició dels conreus associats ha anat acompanyada de la desaparició del sotabosc existent que protegia els marges de l’erosió i alimentava el bestiar que hi havia a les cases dels horts (gallines, conills, ànecs, corders, porcs, vaques) i que, amb la desaparició d’aquestes cases, dels habitants i del bestiar, s’ha eliminat sistemàticament mitjançant l’ús d’herbicides, un mal gravíssim que ha comportat l’empobriment biològic i agrari de les nostres plantacions de palmeres.
La conversió en jardí (públic o privat) d’un hort de palmeres ha estat un fenomen prou recent, ja que no començà fins que el capellà Castaño cap al 1890 enjardinà i obrí al públic el cèlebre Hort del Cura, i continuà quan l’Ajuntament instal·là el 1946 el Parc Municipal a l’hort del Colomer. Mai abans cap conreador de palmeres hauria pensat en la conveniència (ni tan sols la possibilitat) de transformar un hort en jardí: la bellesa possible de l’indret era d’un altre caràcter: productiu, econòmic, agrari. Per al manteniment dels vegetals, tanmateix, transformar un hort en jardí ha estat un mal força menor malgrat el canvi de perspectiva que aquesta transformació implica, bàsicament la substitució dels conreus associats i l’herbam adventici per tanques conreades de flors o vegetals més o menys exòtics, adients a l’exotisme que hom li pressuposa a les palmeres. A mesura que avançava el segle XX, aquests jardins han estat majoritàriament públics ja que els privats, associats a habitatges unifamiliars per a la classe benestant elxana, no tingueren l’èxit que era d’esperar després que el 1940 la legislació municipal permetés la parcel·lació dels horts per a fer cases unifamiliars aïllades en parcel·les de 1.000 m²: d’una banda, la burgesia local, producte de l’activitat industrial, no estimava les palmeres, que veien com una nosa per al desenvolupament industrial de la població mitjançant un sistema de creixement urbà radio-concèntric, a més de ser un espai menyspreable pel seu origen camperol; d’altra banda, l’extensió superficial dels horts de palmeres era tan enorme que ni en cas que s’hagués optat per aquella ciutat-jardí proposada per l’urbanisme de la immediata postguerra s’hauria pogut transformar per complet l’espai agrari en espai residencial: no hi havia prou burgesos per a ocupar amb les seues mansions tots els camps de palmeres propers a la ciutat històrica en el centre de la qual, d’altra banda, preferia seguir habitant la burgesia. Els xalets per a rics als horts de palmeres quedaren reduïts a unes quantes desenes -poques-, promogudes per capes cultes de la burgesia que veien les palmeres d’Elx com un potencial estètic de primera magnitud que subratllava la seua posició social.
Si continuem amb les imatges que fem servir de guia, podem observar en la primera un xiquet que camina amb una cabreta per un vial relativament estret, a la dreta del qual hi ha una tanca de cascabots que protegeix la propietat i a l’esquerra una séquia de reg. Bé, doncs al llarg del segle XX, en contrast amb aquest xiquet que porta una cabreta, les plantacions de palmeres d’Elx han esdevingut un lloc deshabitat, en haver desaparegut completament les persones i les bèsties domèstiques i beneficioses que habitaven les cases dels horts en íntima convivència animal i vegetal, com una veritable unitat productiva. A mesura que el conreu de les palmeres deixava de tenir valor lucratiu i el terreny, en canvi, adquiria un valor urbà, les persones deixaven de viure-hi i, per tant, no hi podia haver cap tipus de bèsties. Les ovelles, cabres, porcs, mules, someres i cavalls; els conills, les gallines, els ànecs i els polits; les vaques i, encara, els ocells engabiats, els gats i els gossos; tota aquella minúscula arca de Noè que des que el món és món acompanyava la vida de la gent en aquests indrets agraris, va desparéixer i va deixar els horts, com diem, sense cap ser viu que pogués aprofitar-se’n dels seus productes: dàtils, restes d’aliments humans i una coberta vegetal que nodria els mamífers amb el seu herbam divers i nutritiu. On abans les ovelles rasuraven la brossa de les séquies de reg, ara, si el lloc no s’havia convertit en jardí de nou encuny, calgué utilitzar herbicida sistemàticament, amb la qual cosa s’arrasà no sols el sotabosc i els conreus associats -gradualment desapareguts- sinó també l’estructura de reg (marges, séquies i almèdies), la partició en bancals i les múltiples construccions preexistents que albergaven les persones i el bestiar.
Parem ara esment al caminal per on va el xiquet amb la cabreta on, com a molt, per la seua reduïda amplària, podia passar un carro. Això, tanmateix, era abans de la introducció massiva i invasora de l’automòbil en la vida de les persones, cap als anys setanta, amb les seues exigències fora mida d’espai asfaltat i senyalitzat per on poder anar a gran velocitat. Aquells camins de terra, estrets i ben delimitats per les tanques de l’espai conreat, s’hagueren d’eixamplar tapant séquies, braçals i partidors, arrancant palmeres, tombant tanques i cases, i creant, en fi, un sistema viari de caràcter urbà formalitzat ex novo que permetés la circulació dels cotxes i la velocitat amb què hom espera que puguen circular-hi. Aquesta ha estat una altra de les transformacions capitals que ha afectat les plantacions de palmeres d’Elx en destruir tot el sistema viari antic i substituir-lo per un de nou encuny summament degradant i sufocador.
(Continuarà)
