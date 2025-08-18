Villena y su estación de AVE

La estación del AVE en Villena. / Áxel Álvarez

Tras el meticuloso informe que nos ofrece F.J. Benito acerca del desafortunado devenir que viene sufriendo el ansiado proyecto de unión ferroviaria aeropuerto-ciudad, el propio autor llega a la conclusión de que el fracaso en la construcción de este tramo ferroviario es señal inequívoca de lo poco que pinta nuestra provincia en Madrid. Y nada más cierto, corrobora un servidor, a lo que añado que para que pintemos algo en Madrid, en Guadalajara o en Villaconejos de Arriba necesitamos disponer de pintores, y ahí radica posiblemente el problema. Me permito recordar sobre este particular lo que ya manifesté en anterior escrito publicado en INFORMACIÓN y referido al alcalde de Sevilla y a la anterior ministra de Transportes Raquel Sánchez. En visita a la capital hispalense la funcionaria declaró que siempre que se encontraba con el regidor sevillano, bien en Madrid, Sevilla o en el pasillo que fuere, le interpelaba sobre cuándo pensaba construir el ferrocarril entre el aeropuerto y la capital. La ministra, harta de soportar siempre la misma pregunta, optó por encargar a su personal el estudio de construcción de esa infraestructura. Y estamos hablando, tengámoslo en cuenta, de un aeropuerto por el que circulan al año la mitad de los pasajeros que lo hacen por el de Alicante-Elche, ya el quinto del país. Pues bien, ese alcalde es lo que yo llamo “un buen pintor” y a su tenaz actitud la denomino “saber pintar”.

Por estas latitudes solemos actuar de otra manera, quizá no somos tan persistentes y así nos va. Es más, también dije anteriormente y fue publicado en este diario que tras las agrias discusiones que en el pasado siglo mantuvieron Henri Bergson y Albert Einstein sobre la definición del concepto “tiempo”, y después de que el Sistema Internacional de Unidades adoptara el “segundo” como unidad del mismo, tengo la impresión de que aquí, por alguna extraña razón que desconozco, se adoptó la “década” como unidad. Y quizá por eso solemos decir popularmente que el tren Alicante-aeropuerto lleva dos décadas y media de retraso, que la estación de autobuses ya cumple década y media de provisionalidad en terrenos del puerto, que este año se cumplen tres décadas desde que alguien nos prometió un Palacio de Congresos, que pronto se cumplirá una década y media que hablamos de un parque central, cuatro décadas desde que cerró la estación de Murcia y la Avda de Elche sigue llena de vías apiladas, y así un largo etcétera, Intermodal incluida.

Con Villena ocurre lo mismo que con la capital, abandono total y absoluto. La estación AVE se inauguró en 2013, han llovido 12 años, pronto una década y media en la unidad de tiempo alicantina, y sigue con su precario y ridículo acceso. La comunicación con la ciudad se hace circulando cuatro kilómetros por la CV 813 (carretera de Villena- Salinas- Pinoso) y otros cuatro por un antiguo camino rural al que se la ha puesto una capa de asfalto. Esto lógicamente no evita las más de 20 cerradas curvas por las que hace años transitaban carros agrícolas y caballerías. La distancia entre esta estación y la A-31 (autovía de Alicante-Madrid) es de 2.500 metros en línea recta, por un terreno completamente llano y agrícola. En su momento no se hizo la conexión entre las dos infraestructuras porque según los políticos de la época nos encontrábamos en una crisis económica de caballo, la cola de Lehman Brothers. Y, según parece, seguimos en ella. En visita al Centro Primadomus en Julio de 2002 Ximo Puig manifestó que ante el retraso del ministerio en llevar a cabo esa tarea pendiente había decidido que lo haría la propia Generalitat al año siguiente. Pero hete aquí que vinieron elecciones anticipadas, cambio de gobernantes y el cuento se acabó de nuevo. Y seguimos sin pintar nada tanto en Valencia como en Madrid. Y confío en que el buen pintor F.J. Benito, con cuya opinión coincido, no se moleste porque termine este trabajo con la misma pregunta con la que él titulaba su artículo. ¿Y la conexión del AVE de Villena con la A-31?