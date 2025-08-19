Alfonso Arús, el más trabajador

Alfonso Arús en 'Aruser@s'. / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

Se nota que disfruta trabajando. Cerró la persiana la semana de los sanfermines, porque no tuvo más remedio. Ante los todopoderosos encierros no hay programa capaz de ponerse por delante por exitoso que sea. Así pues, desde el 7 de julio ‘Aruser@s’ tomó vacaciones forzosas. Pero vuelve, incólume, a partir del 25 de agosto, antes que ninguno de los programas de la competencia de y de los que no lo son. Vuelve la familia de Arús y allegados para llenar la franja que comprende entre las siete y las once de la mañana, y lo hace dejándonos numerosos interrogantes acerca de lo que habría ocurrido de haber aterrizado en otro destino. Debemos tener en cuenta que en su origen y bautizado como ‘Arucitys’, en la televisión privada catalana, el programa se mantuvo líder en el horario vespertino. ¿Qué habría pasado si se hubiese extrapolado este horario a todo el territorio nacional?

También me queda la duda acerca de cómo habrían reaccionado los espectadores caso de que la apuesta de Alfonso Arús la hubiese acogido La 2 para animar sus mañanas o sus tardes. ¿Hasta qué punto habría ayudado a subir sus cuotas de audiencia de hace cinco años, cuando estaban tan mustias, muchísimo antes de que llegase el fenómeno de ‘Malas lenguas’?

Lo cierto es que ‘Aruser@s’, por sí mismo, bien programado, es capaz de levantar toda una franja horaria. Durante estas siete semanas de vacaciones, repitiendo programas, La Sexta todavía conserva su 9% durante las mañanas gracias a su programa despertador. A partir del día 25 esta cifra se multiplicará por dos, rozando el 18%. Si Arús vuelve con su troupe significa que el verano comienza su ocaso, aunque continúe haciendo calor.