¡Bienvenidos al infierno, amigos!

Ola de incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura. / EFE

No es una película de catástrofes, sino la realidad de este infernal verano con calores extremos y numerosos incendios devastadores para rematar la fiesta. Golpes de calor, con víctimas también, y España y más de media Europa arden por diversas razones. Año tras año pasa lo mismo. Pero 2025 se lleva uno de los premios más importantes. ¿Hay pirómanos que echan cerillas al monte por capricho o en busca de ciertos intereses, o el fuego surge por descuidos o como consecuencia de las altas temperaturas?

Recuerden que en 1992 hubo un incendio intencionado en un terreno donde se alzó en 2000 el parque Terra Mítica, uno de esos pelotazos en tiempos de Zaplana, quien fue condenado a diez años de cárcel por corrupción. No por el fuego, asunto que hoy nos ocupa y preocupa y que enciende las alarmas. Las políticas de recortes autonómicos de las derechas, la precarización y las condiciones laborales de los bomberos forestales alientan el desaguisado, a lo que debemos añadir la acción del calentamiento global.

Esto no puede disculpar a los responsables, o irresponsables más bien, que tenemos al frente de las competencias de las comunidades. La ineptitud y el negacionismo son las normas de estos dirigentes. «Fanatismo climático», afirman ante la Agenda Verde 2030 de la Unión Europea. Más de cuatro, incluso de la clase media y trabajadora, les votan con todas las consecuencias negativas de un tipo u otro. Están en su derecho, eso sí. Es verdad. No todo es controlable. Pero si fallan la prevención y la extinción, ya me contarán. Este es el incompetente resultado de unos sujetos que no merecen estar ahí.

La desidia, la pasividad, recortar lo público, el descontrol o «lo que puedas hacer hoy déjalo para mañana» conducen a esta oscura situación. Ocurrió con las inundaciones de la dana en nuestra comunidad, y ahora la tragedia es otra en distintos territorios. El desafío es mayúsculo en un panorama cada día peor. Porque la emergencia climática es la crónica de una devastación anunciada. La cuestión exige un gran pacto de Estado como ha propuesto Sánchez y que rechaza el PP, por supuesto. En fin, que cada uno ponga los recursos precisos para paliar el gravísimo problema lo más pronto posible.

La voluntad de unos y otros no suele ir en la misma dirección. Las fuerzas derechistas echan la culpa al adversario y sacan bulos de la chistera para tapar sus vergüenzas. El caso es que la casa está inaceptablemente sin barrer, pese al refuerzo de los medios estatales y a que el Gobierno se ponga al servicio de las regiones que se vean desbordadas. Las negligencias y las insumisiones del PP contra las leyes del Gobierno de Sánchez traen circunstancias indeseables y mucho peores aún que la rebelión fiscal para que los ricos no paguen impuestos y eviten aportar millones de euros anuales.

Los incendios afectan a miles de trabajadores encargados de luchar contra las llamas, a los cientos de miles de vecinos de esas comarcas y al presente y futuro de un país que va perdiendo su patrimonio natural. Los empleados del servicio de extinción, sin guion adecuado, están en poder de empresas privadas que los tratan con desprecio, sin ofrecer condiciones mínimas de seguridad. Lo del PP consiste es desmantelar servicios públicos y privatizar en favor de sus amigos, y aparecen estos humos incontrolables. A ese grupo le importa poco la desgracia ecológica y ajena. Solo vela por sus elitistas y retrógrados intereses y por la oportunidad de negocio no en claro beneficio del interés general.

Las políticas neoliberales son así. Y el único remedio que las combate es hacerlas frente para evitar que determinadas competencias queden en manos de gobiernos regionales de la derecha extrema y de la extrema derecha. La táctica es conocida. Díaz Ayuso, Feijóo, Mañueco y el resto echan balones fuera y señalan al oponente eludiendo responsabilidades. Vale que el Gobierno aporte lo suyo, pero la máxima autoridad de la gestión forestal reside en los gobiernos autonómicos, según la actual legislación.

Eso no impide hablar de la necesaria coordinación con la Administración General del Estado. Podría funcionar mejor si algunos cerriles quisieran. A propósito, el pasado 10 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un plan estatal de actuación de prevención y lucha contra incendios forestales, con presupuesto y medidas para afrontar la temporada alta de siniestros, además de poner medios a disposición de las comunidades. Partidas de 115 millones concretamente, aeronaves, soldados y mandos.

La amplia ayuda internacional funciona mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que solicita Feijóo después de estar funcionando desde hace días. ¿Ignorancia o caradura? Este hombre, sí, es el ansioso aspirante que pretende residir en la Moncloa para volver a implementar las agresivas políticas de austeridad, como se ha anunciado en Francia. Uso de la motosierra a tutiplén, contra los más desfavorecidos, y el fantasma de nuevas protestas. En cualquier caso, ¡bienvenidos al infierno, amigos! n