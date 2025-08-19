La puerta del horno está abierta

Una mujer se protege del sol y el calor asfixiante en la orilla. / Alex Domínguez

Este pasado domingo casi faltaba el aire para respirar. Los termómetros de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Elche llegaron a marcar 42,5 grados a las 15 horas, según se recoge en su página web oficial, un valor que podría ser récord de temperatura si así se confirma posteriormente. Esto en la estación de medición de Elche, porque la situada en el aeropuerto de El Altet el registro máximo este 17 de agosto era de 38,5 grados a las 16 horas. La puerta del horno estaba abierta.

Un vistazo a los registros oficiales del aeropuerto de Alicante-Elche y de la estación de la ciudad de Elche nos recuerda que, aunque las olas de calor siempre han existido, la memoria meteorológica está llena de episodios que pintan un cuadro cada vez más intenso. El récord oficial absoluto de temperatura máxima hasta ahora en la zona se alcanzó el 25 de julio de 2022, cuando el mercurio subió hasta los 42,4 grados (recordemos que este domingo AEMET ya recoge en su web que se alcanzaron los 42,5). Es decir, lo que hemos sentido en las últimas horas rondaría el techo histórico.

Pero los contrastes no acaban ahí. Mirando atrás encontramos el frío más intenso un 26 de diciembre de 1970, con -3,8º C. En pleno mes de febrero de 2012, la temperatura media más baja se quedó en apenas 8,8º C.

La lluvia también ha dejado capítulos muchas veces para olvidar. El 19 de octubre de 1982 cayeron de golpe 235 litros por metro cuadrado en un solo día, y aquel mismo mes se acumuló el récord mensual: 267,5 litros. Son cifras oficiales de la AEMET que hablan por sí solas.

El viento tampoco se queda a la zaga. El 2 de abril de 1978 se registró una racha de nada menos que 167 kilómetros por hora, una fuerza huracanada capaz de recordar que, aunque nuestra mirada suele centrarse en el calor, el cielo ilicitano también sabe mostrar otros rostros.

Y entonces volvemos al presente. El domingo, la temperatura en Elche subía sin descanso desde el mediodía hasta alcanzar un máximo en torno a las 15-17 horas, cuando se rozaron los 43 grados, según la curva oficial de la AEMET. Después, la caída nocturna ha llevado al mercurio a mínimos de 27º C, demasiado altos para permitir un descanso reparador (sin aire acondicionado).

Esta semana Elche arranca aún bajo el intenso calor. El martes y miércoles se bajará a unos 34° C, mientras que el jueves podría registrarse algún chubasco aislado. El viernes y sábado se mantendrán agradables y estables, con temperaturas en torno a los 31–32° C. La próxima semana continuará calurosa, con máximas entre los 33 y 34° C durante lunes a jueves, y solo el domingo se apunta a un alivio más marcando hasta 28 °C, sin probabilidad significativa de lluvia.

Ahora, en pleno agosto de 2025, se añade una nueva página a ese libro de efemérides meteorológicas que, más que nunca, conviene estar atento por nuestra salud y seguridad.Y aún queda lo que pueda pasar en septiembre u octubre.