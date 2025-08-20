Aniversarios agridulces del Palmeral d’Elx

El Palmeral de Elche. / Antonio Amorós / INFORMACIÓN

Se acercan dos aniversarios muy importantes para el palmeral: en octubre se cumplirán cuatro años desde que se aprobó la nueva Ley de protección del palmeral, cuyo texto se publicó el 18-11-21 en el DOGV, entrando en vigor al día siguiente. Y, por otra parte, el próximo 30 de noviembre se cumplirán 25 años desde que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Palmeral de Elx.

Son dos efemérides trascendentales para algo tan histórico e íntimamente ligado a nuestra población como ha sido, es y, esperemos, siga siendo, el palmeral. Ambas han tenido una gran repercusión en el reconocimiento y difusión de algo que nos singulariza a nivel mundial, y supone un espaldarazo a defender unas políticas de protección y promoción de algo que nos distingue pero que, al mismo tiempo, se reconoce necesitado de mayor protección para su pervivencia y que, como el propio preámbulo de la Ley declara en su primer párrafo: «El cultivo de la palmera datilera (Phoenix dactylifera) constituye un rasgo definitorio de la identidad ilicitana desde la Antigüedad». Es algo, por tanto, muy nuestro y un bien que Elx ha recibido de generaciones anteriores, después de muchas vicisitudes, y que los que ahora estamos debemos dejar, en las mejores condiciones posibles, a nuestros sucesores.

La celebración de estos reconocimientos debería ser un acicate para que, desde la Generalitat y, especialmente, el Ayuntamiento, se tomara conciencia de la importancia de los mismos y de la necesidad, junto a los tradicionales discursos, de aplicar medidas coherentes con las declaraciones de protección y mejora que el palmeral necesita y que la UNESCO y la nueva Ley reconocen y exigen.

Hasta ahora puede decirse, sin ser exagerado, que la protección formal del palmeral es mucho más alta que su protección real. El discurso oficial, antes y ahora, por parte de Generalitat y Ayuntamiento ha sido, tradicionalmente, de reconocimiento y satisfacción aunque, a la hora de aplicar las medidas de protección y promoción requeridas, siempre han regateado recursos en medios y en personal, que perjudican lo que dicen querer defender.

Una prueba evidente es que ningún equipo de gobierno municipal se ha planteado, en 25 años, que la declaración de protección de la UNESCO se reflejara en la documentación del PGOU. Se han hecho multitud de modificaciones de este Plan y, ni en la cartografía ni en el texto consta tal declaración, y los cambios a los que se debería haber sometido. Una muestra de desinterés evidente, y que ha tenido consecuencias negativas al palmeral en muchos casos. Una situación que persiste en la actualidad.

Y, con respecto a la nueva Ley del Palmeral su situación es poco halagüeña. Se tardó mucho en aprobarla, tenía que sustituir a la de 1986 que estaba desfasada, y que en los 20 años del PP en la Generalitat nunca vieron urgente cambiarla. Al Botànic también le costó, pero lo hizo en 2021, aunque no tuvo mucho tiempo para desarrollarla. En mayo de 2023, con el triunfo de PP y Vox y, con la llegada de Mazón al Consell y de Ruz al Ayuntamiento, la nueva Ley parece haber entrado en un proceso de hibernación, antesala de un intento de reforma a la baja que, públicamente, ya se ha solicitado por parte municipal.

La actual Ley ya lleva más tiempo de vigencia con PP y Vox que con los que la votaron a favor. Los que, en su momento, no la apoyaron son los que, ahora, deben aplicarla. Su futuro no es muy esperanzador, por muchos discursos que se hagan. Máxime cuando se está cuestionando uno de sus principios fundamentales: el mantenimiento del entorno de protección de los bienes declarados que, según Ruz, «perjudica el crecimiento de la ciudad». Entorno, o zona de amortiguamiento, que existe en todos los espacios declarados BIC, como es el caso, y que está recogido en toda la legislación de patrimonio histórico, cultural, etc. a todos los niveles. Sin esta cautela proteccionista será difícil que el bien protegido mantenga su declaración, con todo lo que ello significaría perderla para Elx.

Y no es la única cuestión que la Ley establece y que no se está cumpliendo. El Plan Director del Palmeral debería haberse hecho público a los dos años como máximo desde la entrada en vigor de la Ley, y debe contemplar, según su artículo 20: Plan Especial de Protección, PRUG, Programa Conservación y Mantenimiento, etc. El plazo se cumplió el 19-11-23 y todavía no se ha presentado. También debería haberse creado el Registro del Palmeral, en el mismo plazo anterior. Por no hablar de lo establecido sobre cofinanciar, al 50 %, los gastos del palmeral, entre otras cuestiones incumplidas.

Y, sobre todo, debería quedar muy claro el procedimiento, con respecto a ICOMOS, de la información previa a la que hace referencia el artículo 7, ante determinadas actuaciones. Debería conocerse, en el órgano adecuado (Junta Gestora), los informes solicitados y las respuestas pertinentes en cada caso, cuestión que, hasta ahora, motiva quejas justificadas de asociaciones conservacionistas como VOLEM PALMERAR, sobre la poca transparencia en la gestión. Y el insólito tema de la disparidad de huertos grafiados también debería resolverse.

En definitiva, nos acercamos a nuevos aniversarios de normas proteccionistas del palmeral sin que, en buena medida, muchas de ellas hayan pasado del papel a la realidad. Esperemos ver avances en el tema. Hora es de que lo hagan, por el bien del mismo.