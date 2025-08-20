Beatriz Ariño.

Está un poco dejada de la mano de dios la Defensoría del Espectador, o para ser más exactos, el programa que la representa, ‘RTVE responde’. Desde su creación se emitían once entregas del espacio, que solamente libraba el mes de agosto. Poco a poco las costumbres se fueron relajando y en la actualidad el formato falta a su cita a final de año y los meses de julio y agosto. Es decir, de los doce meses del año se emiten nueve entregas. Consideramos que muy pocas para afrontar toda la tarea que se le encomienda.

Pero una cosa es la Defensoría como figura jurídica y otra ‘RTVE responde’ como formato televisivo, y ahora lo que nos toca es ponernos en pie para recibir como se merece a Beatriz Ariño, una de las mejores periodistas de TVE, que desde el 18 de agosto ejerce como Defensora del Espectadora, Radioyente e internauta de RTVE.

Beatriz Ariño es pata negra de la Corporación. Pasó por dos programas que la consolidaron para siempre en el pabellón de las ilustres: fue presentadora de ‘Informe semanal’ y también lo fue durante alguna temporada de ‘La 2 Noticias’ por lo que nos encontramos ante alguien que conoce los entresijos de lo mejor de lo mejor de los servicios informativos de la casa.

Toca dar por ello la despedida a Rosa Molló, a la Molló, otra de las grandes, que pasa a dirigir el ’24 Horas’ de RNE. Nos hemos quedado con ganas de verla más, de que presentara más programas, de que pusiera en un brete a los jefes de los distintos departamentos, de que diese voz a más espectadores. Pero no ha habido tiempo material para que todo ello sucediera. Bienvenida, Beatriz Ariño.