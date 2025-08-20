La camama del pacto de Estado

Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres). / Toni Gudiel

Transcurrida una semana del inicio de los incendios que están devastando media España, finalmente Pedro Sánchez se ha decidido a interrumpir su retiro vacacional en La Mareta y se ha personado en algunas de las zonas afectadas. El día 17 visitó el centro operativo de Ourense y la localidad de Villablino, en León, y dos días más tarde se ha desplazado al puesto de mando avanzado de Jarilla, en Cáceres, y a Molezuela de la Carballeda, en Zamora. La situación es de tal gravedad que el presidente ha anunciado que el próximo martes el Gobierno declarará la zona catastrófica en todas las áreas afectadas por los incendios, lo que ha de permitir activar medidas y ayudas excepcionales para paliar los daños, y ha vuelto a insistir en la necesaria adopción de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

No le faltaría razón al presidente apelando a la necesidad de dejar a la emergencia climática fuera de la lucha partidista y de las cuestiones ideológicas, si no fuera porque su asunción de que los incendios son consecuencia de la emergencia climática es en sí mismo partidista e ideológico. No en vano, aunque el cambio climático agrava sus efectos aumentando su peligrosidad, extensión y velocidad de propagación, no es la única causa. El abandono rural, el cambio en los usos del suelo, las negligencias y los incendios intencionados -no hay que olvidar que, desde el 1 de junio, se han registrado 31 detenciones y 85 personas están siendo investigadas por su presunta relación con los incendios forestales- también tienen que ver con ello. Por estas razones, si de verdad se quiere un pacto de Estado para prevenir y luchar contra los incendios, es necesaria una perspectiva multicausal que permita incorporar a aquellos que cuestionan, con razón, que todo sea culpa de la emergencia climática. De lo contrario esa propuesta de pacto, en el mejor de los casos, no será más que un ejercicio de “bienquedismo” y, en el peor, un arma arrojadiza contra los que discrepan de su definición del problema.