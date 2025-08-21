Arde España.

Lo primero que tendría hacer el Partido Popular en relación con los graves incendios que han asolado varias comunidades autónomas dirigidas por presidentes del PP y por tanto con competencia en materia de gestión de incendios, es pedir perdón por todas las burlas y críticas que hicieron en su día sobre la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Durante meses los entonces dirigentes populares se dedicaron a hacer chistecitos sobre la función que la UME iba a tener diciendo, por ejemplo, que “era un capricho faraónico de Zapatero”, además de un gran despilfarro. Incluso llegó a decir el PP que la creación de este cuerpo especial dentro del ejército suponía un claro caso de inconstitucionalidad. Veinte años después de su creación, y aunque parezca paradójico, ante cualquier problema que surja en una comunidad autónoma dirigida por el PP, lo primero que hacen las administraciones autonómicas del Partido Popular es exigir la intervención inmediata del Gobierno de España y de la UME.

Ha intentado Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez no sólo de la propia existencia de los incendios sino también de la grave carencia de medios en materia de extinción de incendios y gestión de bosques que hemos constatado existen en comunidades autónomas presididas por el PP. Resulta difícil creer que la extinción de incendios esté privatizada en varias regiones de España. Un simple entendimiento de la importancia de los servicios públicos como elemento vertebrador anularía cualquier posibilidad de que algo así ocurra en la España del siglo XXI. Sin embargo, estos días hemos sabido que en la Comunidad de Madrid existe una empresa que se dedica a apagar posibles incendios a cambio de un canon anual. No hace falta ser muy listo para intuir que, para esta empresa, los incendios son un negocio y por tanto su objetivo principal es tener los menos gastos posibles como, por ejemplo, tener trabajadores con su correspondiente nómina: cuanto menos, mejor; y si hay que apagar algún incendio, ya se apañarán los que haya.

El Partido Popular, para ocultar circunstancias como que en Castilla y León existan alrededor de 35 empresas que se encargan de la extinción de incendios, es decir, que se ha privatizado esta función de manera improvisada, y para ocultar también que los dirigentes de Vox del primer Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco expusieran el despilfarro que para ellos suponía la política de gestión de bosques, echaron la culpa al Gobierno de Madrid de una supuesta dilación en el envío de ayuda y de medios queriendo desviar la atención sobre los responsables de esta competencia autonómica. Tampoco ayuda la mirada negacionista de las administraciones de la derecha española que observan las políticas ecologistas y de protección del medio ambiente con desdén de perdonavidas.

Se repite el mismo esquema que en la dana de Valencia que segó la vida de 228 personas. En cuanto han surgido dudas en la opinión pública sobre el modelo del PP y su forma de cuidar los bosques, los dirigentes del PP se han lanzado en tromba a responsabilizar al Gobierno de los daños causados por los incendios. Feijóo, que durante varias legislaturas fue presidente de la Xunta de Galicia, conoce perfectamente que las CCAA tienen la gestión del mantenimiento de los bosques y de la extinción de incendios desde hace décadas porque él mismo ejerció esa competencia y nombró a un responsable en esta materia. Solo faltaba que cuando se produjese un incendio en cualquier parte de España el Gobierno de Madrid tuviese que enviar efectivos militares y bomberos para apagarlo. Si para algo se inventaron las Comunidades Autónomas fue para acercar la gestión de ciudades y pueblos a las autoridades de cada región que por lógica deben conocer las circunstancias físicas y ambientales mejor que nadie.

Tener la responsabilidad de dirigir una comunidad autónoma no se reduce a inaugurar colegios e irse de comilonas a cargo del erario público. Exige afrontar los problemas, encontrar soluciones y saber asumir la propia responsabilidad y no salir corriendo a las primeras de cambio. Por mi experiencia en la empresa privada sé que hay dos tipos de personas cuando surgen dificultades graves. Están los que se echan las manos a la cabeza y culpan a los demás de su inoperancia. No se ha resuelto el problema y ya están pensando a quién culpabilizarán de su incompetencia. Por el contrario, están los que asumen el problema y tratan de solucionarlo sabiendo que se cometerán fallos, no harán creer que otros son los responsables y son los que asumen que se pueden equivocar pero que al mismo tiempo no darán un paso atrás hasta que hayan llegado a la solución del problema. Estos últimos están investidos de lo que se suele llamar hombría de bien.