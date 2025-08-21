Una sugerencia a nuestros políticos. / Ilustración de Elisa Martínez

Remedio Sánchez Ferriz me ha llamado al móvil bastante enfadada. A pesar de sus problemas de salud, su mente, lúcida y audaz, sigue tan activa como siempre.

Mientras regresaba a la ciudad decidió llamarme para darme una lección. Lo noté enseguida: estaba indignada con todo lo que está ocurriendo en España. Una mujer como ella, constitucionalista firme, defensora del régimen del 78, poco dada a las hipérboles y al sensacionalismo político, se sentía desbordada por la precariedad institucional que estamos viviendo. Y el abandono, una vez más, de la ciudadanía para superar las situaciones de emergencia.

Sí, es cierto que los montes siempre han ardido. Pero no con la intensidad, la extensión ni la frecuencia con que arden hoy. El cambio climático ha agravado los incendios forestales —eso nadie lo niega—, pero no es la única causa ni la mas decisiva. Hace poco, el propio presidente Macron hablaba del peor incendio en la historia reciente de Toulouse, Francia. La emergencia es global, pero eso no exime a los Estados de actuar y de hacerlo de inmediato y preventivamente.

Quisiera hoy compartir con los lectores —espero que sean algunos— la reflexión de alguien que sabe y que merece ser escuchada. Pero vamos al fondo. La preocupación de Doña Remedio es la que comparte cualquiera con un mínimo de sensibilidad y de lógica. La cuestión es: ¿muestran los políticos esa sensibilidad en el Parlamento? Y no me refiero a un sentimentalismo superficial o teatral. Me refiero a integridad, a compromiso real.

Con el panorama político actual, es casi ilusorio pedirles a nuestros representantes que actúen con escrúpulo moral. Pero lo mínimo —lo verdaderamente básico— sería exigirles que movilicen recursos con urgencia: aviones, helicópteros, efectivos de emergencia, medios técnicos. Lo mismo que legislan a golpe de decreto, podrían —y deberían— activar mecanismos eficaces para enfrentar catástrofes como la que vivimos. Como me decía Remedio por teléfono, con vehemencia: “El dinero no está para que se vayan de vacaciones. El dinero que damos está para esto”.

Y claro, las vacaciones son importantes. Pero esta profesora, que siendo emérita podría haberse jubilado hace diez años, no ha dejado de trabajar nunca. Hoy, en lugar de recomendarme un libro o un artículo para mi tesis —como suele hacer—, quiso hablarme de su disgusto con esta España que arde. Y no solo arde en los campos: arde también en la impotencia de quienes, como ella, ven que una vez más es el pueblo el que salva al pueblo.

Pero no nos confundamos: pagamos impuestos (altos) para que el Estado actúe. Para que apague nuestros incendios, garantice el derecho a una vivienda digna, construya infraestructuras útiles. No para que la administración se convierta en un entramado de cargos, asesores y gestos vacíos.

Como ella dice comenta: “Comenzaré declarando que no soy maoísta, y que Mao se equivocó al creer que los profesores, médicos y otros profesionales no eran trabajadores. No caeré en ese error.”

Mientras escucho, lo que siento es que en plena crisis por los incendios que asolan España, lo que arde no es solo el monte: también arde el sentido común. Frente a la imagen de aquellos jugándose la vida, surge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿por qué tantos políticos —y sus legiones de asesores— siguen viviendo del erario público sin implicarse directamente, ni simbólica ni materialmente, en las verdaderas emergencias del país?

Remedio Sánchez Ferriz lo dice sin rodeos: “La cuenta es sencilla. ¿Cuántos recursos públicos podrían redirigirse si parte de esa política “en minúsculas” se transformara en acción? ¿Cuántos helicópteros podrían comprarse si una pequeña porción de esos sueldos desproporcionados se destinara a los servicios de emergencia?”.

No se trata de despreciar a nadie. El problema no es el sueldo, sino el desajuste entre lo que se cobra y lo que se aporta.

La ciudadanía ha demostrado en momentos críticos —como el desastre del Prestige— que sabe movilizarse. ¿Por qué no ahora? Quizá porque se ha roto la conexión entre la política institucional y el compromiso real. Se ha perdido el respeto, la confianza y el liderazgo.

La autora propone algo simbólicamente poderoso: que quienes viven de la política den un paso al frente y se unan —aunque sea de forma simbólica— al combate contra el fuego. Eso sí sería hacer Política con mayúscula.

Mientras tanto, los pinares siguen descuidados. Incluso en pueblos con superávit económico, la gestión brilla por su ausencia. Si ni ahí se actúa, ¿qué podemos esperar de los municipios que apenas logran sostenerse?

Este artículo no es un alegato maoísta ni una cruzada contra la política. Es una reflexión urgente sobre prioridades. Porque, en el fondo, hay una verdad incómoda que no podemos seguir ignorando: la política que no sirve al bien común, quema tanto como el fuego que nadie quiere apagar.