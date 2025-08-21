Que vuelva "Repor"

Instante de uno de los reportajes del programa de TVE "Repor". / RTVE

No me resigno a pensar que ‘Repor’ pertenece al pasado. Veo las redifusiones que cada domingo por la noche emite el canal 24 Horas y compruebo cómo se encuentra fresco como una rosa. En su punto justo de compromiso y periodismo de denuncia, tan necesario.

Después de haberlo meditado mucho les puedo confesar que, a fecha de hoy, nadie nos puede dar lo que nos da ‘Repor’ por ellos. Que si se extinguen, se acaba una forma de hacer reporterismo que va congénita en sus genes. Pensemos que han sido 35 años de escuela catalana teniendo en cuenta solamente los programas ‘Línea 900’ y el citado ‘Repor’, emitidos entre 1991 y 2025.

Dispersar a sus reporteros por ‘Informe semanal’ o ‘En portada’ supone mermar sus fuerzas. Dar palos de ciego. Lograr que determinados trabajos brillen pero que les falte el contexto. No era en absoluto extenso el equipo de ‘Repor’ para los enormes réditos que obtenía. Además de haber logrado una de las marcas más reconocidas de RTVE, cada temporada lograba premios de las más diversas asociaciones ciudadanas.

Por eso, barajando una serie de parámetros lógicos, los presupuestarios, los periodísticos, los profesionales, llego a la conclusión de que no tiene ningún sentido de que ‘Repor’ llegue a su fin. Aunar todas las fuerzas de los servicios informativos de RTVE en Madrid, y centralizarlas en el Canal 24 Horas, es algo que se puede comprender. Pero del mismo modo también puede entenderse que tal como los de ‘El escarabajo verde’ han llegado a la cumbre de la perfección en su materia, los de ‘Repor’ han alcanzado el cum laude en la suya, y no es prudente ni pertinente acabar una labor que sólo merece premios. Jefes de informativos, medítenlo.