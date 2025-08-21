Cuando la vulnerabilidad se convierte en negocio ilegal

Estado de la zona de "lavandería" de "la casa de los horrores". / INFORMACIÓN

Elche ha despertado ha despertado hoy con una noticia que duele y que debería estremecernos como sociedad: la muerte de un hombre con parálisis cerebral en una vivienda donde, de manera clandestina, se ofrecían supuestos cuidados a personas con discapacidad.

Lo que allí encontraron las autoridades —hacinamiento, condiciones insalubres, alimentos en mal estado, animales sin control— no es solo la evidencia de un delito. Es la prueba de que algo falla, de que el sistema no está siendo capaz de proteger a quienes más lo necesitan.

Cuando la desesperación abre la puerta al abuso

Desde AERELX, la Asociación de Enfermedades Raras y Salud Mental de Elche y Comarca, conocemos de primera mano el día a día de las familias que viven con la discapacidad, las enfermedades raras o los trastornos de salud mental. Sabemos del agotamiento, de las listas de espera, de los recursos insuficientes, del papeleo interminable que retrasa la ayuda y del miedo a “qué pasará” cuando los padres o cuidadores ya no puedan más.

Es en esa desesperación donde algunos ven negocio. Y lo hacen sin formación, sin garantías, sin condiciones mínimas de dignidad. Lo ocurrido en Elche no es un caso aislado: es el síntoma visible de una red invisible de carencias.

No basta con clausurar una casa.

Está bien que la justicia actúe, que se cierre ese lugar y que se sancione a los responsables. Pero si todo termina ahí, nada cambiará. La raíz del problema sigue intacta.

Necesitamos más plazas públicas en centros especializados, más apoyo económico y psicológico a las familias cuidadoras, controles e inspecciones serias que anticipen las tragedias y, sobre todo, un cambio de mentalidad entender que el cuidado de las personas dependientes no es un asunto privado, sino una cuestión social y política de primer orden.

El verdadero termómetro de una sociedad

La muerte de este joven de 34 años no puede quedar en una noticia más de sucesos. Debe servir como punto de inflexión. Porque cuidar de los más frágiles no es opcional ni secundario: es lo que mide de verdad el grado de humanidad de una sociedad.

En AERELX lo decimos con claridad: ninguna familia debe sentirse sola. Desde nuestra asociación tendemos la mano a quienes conviven con una enfermedad rara o un trastorno de salud mental. Acompañamos, orientamos y, sobre todo, defendemos que la dignidad no puede depender del bolsillo ni de la suerte.

Elche no puede volver a llorar otra tragedia como esta. Es momento de exigir más, de alzar la voz y de recordar que proteger a los vulnerables no es un favor: es un deber colectivo.