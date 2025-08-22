El miedo a perder una casa ante un incendio

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense). / Brais Lorenzo / EFE

Es dramático comprobar cómo parte del país está siendo pasto de las llamas por unos incendios que, en su mayor parte, son intencionados, causando un gravísimo daño en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Castilla y León, y Asturias en sus localidades y a sus gentes. Unas personas que están pasando uno de los peores momentos de sus vidas, sobre todo los que viven en los pueblos cercanos a los bosques cuando comprueban que las llamas se acercan al núcleo urbano, pese al esfuerzo de muchos profesionales que se están jugando su vida para acabar con esta pesadilla, y con algunas muertes detrás de esta tragedia.

Todo esto demuestra el nivel elevado de la “maldad humana” que existe de querer causar el mayor daño posible, provocando incendios en toda esta zona. Pero quien toma esta decisión de provocar un incendio “mira hacia otro lado” cuando se trata de ser consciente de las consecuencias negativas posibles de su conducta. Le da igual lo que ocurra y si hay pérdida de vidas humanas. Le es absolutamente indiferente. Y lo siguen haciendo pese a que la legislación penal en estos temas es muy dura con penas elevadas de prisión, pero que parece ser que no produce efecto alguno en quien toma la decisión de prender fuego a nuestros bosques. Y con unas cifras espectaculares con 344.417 hectáreas quemadas en el año 2025 y que es el peor año en cifras desde el año 1994. De mal en peor, porque se trata de un 20 % más de superficie quemada que en el año 2022.

Pues bien, las imágenes que estamos viendo en televisión sobre los incendios en las distintas Comunidades Autónomas afectadas dan absolutamente miedo, y, sobre todo, esas escenas donde se ven a personas a las que se está recomendando que abandonen sus casas por la cercanía del fuego y que se niegan a hacerlo para defender sus propiedades, que es lo único que tienen en esos pueblos que están siendo sitiados por la cercanía del fuego.

Hay que tener en cuenta que en los pueblos cercanos a los bosques en las Comunidades Autónomas afectadas residen personas cuyas viviendas son lo único que poseen, y, además, la única vivienda que han tenido en su vida. Muchas personas cambian de vivienda y no tienen el sentimiento de lo que supone para esta gente perder la casa donde nacieron y que, en muchos casos, es la de sus progenitores, por lo que perder la vivienda por un incendio no se trata solo de un daño material, sino que se trata de un daño moral de una terrible magnitud que les lleva a defenderlo, incluso, con el riesgo de perder su vida, porque no se trata de una pérdida material si el fuego llegara a su localidad y destruyera las casas, sino que se trata de la pérdida de lo único que tienen. No conciben su vivienda como un bien material, y lo van a defender “a vida o muerte” como se ha visto en muchas escenas de personas que han tenido que ser evacuadas por las fuerzas de seguridad de forma obligatoria porque no querían abandonar sus viviendas.

A estas personas no se les puede compensar el día de mañana dándoles otra vivienda, porque nada podrá borrar el tremendo daño y dolor psicológico que les puede provocar el incendio de su vivienda en donde están todos sus recuerdos y lo único que tienen. Por ello, visto desde fuera el drama que estamos presenciando resulta necesario multiplicar los medios materiales y humanos y el esfuerzo para que estas personas no pierdan sus viviendas y protegerles de un daño insustituible, por lo que es comprensible la defensa que hacen de su propiedad y la necesidad de un compromiso social para que la Administración sea consciente de que hay que evitar este tipo de situaciones y cuando todo esto pase incrementar los medios materiales y humanos en la lucha contra el fuego y trabajar de forma notable desde la prevención.

Por ello, siempre se ha dicho que actuar desde la prevención es la mejor forma de luchar contra muchos fenómenos. Y se ha demostrado que los incendios y quienes los están provocando incrementan su actividad en los meses de julio y agosto, siendo este año la principal prueba de la necesidad de tomar medidas contundentes ante estas situaciones con la actuación desde la prevención. Una medida muy eficaz podría ser la inversión en “cañones de agua públicos” y de aspersores en urbanizaciones y edificios cercanos a zonas de bosque y en zonas cercanas a las localidades que pueden quedar afectadas por los incendios para que se actúe mucho antes del acceso a las ciudades para cortar los incendios de forma muy temprana y evitar la llegada del fuego a los núcleos urbanos. Todo ello para evitar la cercanía del fuego a las viviendas de estas personas que es lo único que tienen en su vida y que van a defender hasta con su propia vida para evitar que llegue a sus casas el fuego.