Azul y rojo intensos

«Dangerous Animals» ** Director: Sean Byrne Reparto: Hassie Harrison, Josh Heuston, Jai Courtney

Se cumplen 50 años del estreno de Tiburón, que podría haber sido el primer blockbuster de terror de verano. Partiendo de la obra maestra de Spielberg no hubo temporada estival sin su correspondiente ración de estrenos relacionados con este subgénero. Lo que ocurrió con frecuencia es que derivaron directamente en la serie B o en la serie Z.

El filme que ahora nos ocupa, de origen australiano, carece de relevancia. Pero cuando una película de estas características no promete más que lo que da, tampoco podemos enfadarnos con la propuesta. Entretiene, que no es poco, y mantiene la tensión durante hora y media. Lo mejor, digámoslo alto y claro, es regresar en plena canícula a esos colores azules y rojos saturados del mar y de la sangre que provocan las heridas de los mortíferos animales. Quien no haya oído hablar del término sharksploitation aquí tiene una buena muestra del mismo.

En esta ocasión el protagonista es un psicópata en toda regla, un asesino en serie que secuestra a los surfistas que servirán de alimento a los tiburones. La heroína de la película, una entregadísima Hassie Harrison, tendrá que pasar las de Caín para lograr desembarazarse del asesino, y de paso liberar a su compañero de agonía, Josh Heuston, ambos muy fotogénicos. Destaca la fotografía de Shelley Farthing-Dawe, que sabe sacar un enorme partido a las localizaciones de rodaje. Y a esas tonalidades tan atractivas: el azul y rojo saturados muy intensos.