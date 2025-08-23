Deterioro sistémico

Somos absolutamente incapaces de aprender de la sabiduría de tiempos pasados, porque nos empecinamos en la creencia de que los acontecimientos nunca son iguales, ni siquiera similares, todo cambia por el influjo de fuerzas encontradas agarrotadas por el momento histórico en el que nos encontremos.

Para los grandes estadistas beber de las fuentes del pasado debería de ser algo obligatorio, como las matemáticas en la escuela, aunque no le dieran valor como hacen nuestros alumnos, a sabiendas de que con posterioridad acabarán agradeciéndolo con creces.

En esta era de la virtualidad, donde todo es posible gracias a una dimensión aparente que nos convence de lo imposible, pasamos páginas que no nos agradan para buscar aquellas que son atractivas y nos provocan ilusión. Pero lo peor de vivir en la inopia es que, antes o después, hay que despertar de ese sueño inducido y afrontar con valentía la auténtica realidad.

Son muchos los años que nos han hecho saborear un goloso espejismo, un estado del bienestar en grado superlativo, envuelto en cientos de cortinas de humo de colores que impedían ver otra cosa. La falacia política y social juntas han conseguido que el batacazo sea monumental y estemos en decadencia, la palabra más frágil y demoledora de nuestro diccionario.

Se esfuman de un plumazo, de hoy para mañana, todas las expectativas generadas en la máquina de la política envenenada de dirigentes venidos a menos, por la propia inercia de la vanidad, el encantamiento de lo fácil y la desfachatez de lo mediocre.

Son demasiados años manteniendo un método que no funciona. No se puede sostener un sistema desde la endogamia, donde la clase política se protege a sí misma hasta cotas inusitadas, únicamente por la búsqueda del enriquecimiento y la ostentación del poder, sin tener la más mínima preparación para ello.

Hay que terminar con el amiguismo patológico; los omnipresentes intermediarios; los derroches vitalicios de un Senado que nunca ha servido para nada; la sucesión indecente de altos cargos; la lista interminable de duplicaciones en administraciones públicas y gobiernos autonómicos, regionales y municipales.

Hay que acabar con los desajustes históricos entre los sueldos de quienes pasan un tercio de su vida dejándose las pestañas estudiando para ejercer una profesión, frente a los políticos de tres al cuarto que, sin mediar preparación alguna y a base de medrar, consiguen doblar el sueldo de un cirujano, un profesor universitario o un oficial del ejército.

Hay que terminar de una vez por todas con las interminables prebendas que adquiere un político cualquiera a cambio de unos pocos años de simular que hace algo para el país, su comunidad o su pueblo.