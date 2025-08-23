Quien no tenga nada que aportar, que se aparte

El titulo del artículo encierra una gran verdad aplicable a mucha ralea política que pastorea por estos paramos. España afronta una grave crisis de incendios forestales, agudizada por la falta de previsión, los recortes presupuestarios y la privatización de servicios esenciales como la extinción de incendios. En este marco de emergencia, el debate político debería centrarse en la prevención, la gestión y la búsqueda de soluciones. Pero no, el exabrupto, la insidia y la calumnia es el caldo de cultivo cotidiano. A nadie escapa que hasta el día 15 de agosto los Presidentes de las tres Comunidades Autónomas más afectadas señalaban que disponían de los medios necesarios, y, no obstante, en una pirueta saltarina sin red, y en visita del sr. Feijóo, a partir del viernes en la noche hay remisión de correos por doquier a Dirección general de Protección civil precisando ayudas desaforadas, y sin calibrar las capacidades. Pero daba igual, luego, en relato pergeñado ad hoc, se diría que el Gobierno no ha procurado la ayuda que habían pedido, etc., etc...Ya saben.

Impertérritos, hemos asistido a un episodio lamentable: un responsable político del PP, Sr. Bendodo, califica públicamente a la Directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de «pirómana». La gravedad no está solo en el insulto, sino en lo que revela: la banalización del discurso público en un contexto donde la vida, los bienes y los ecosistemas están en riesgo. La política no puede reducirse –no sé cuantas veces me habrán escuchado predicar en el desierto- a la agresión verbal ni al relato vacío. Frente a la calumnia, Sr. Bendodo, necesitamos hechos, datos y responsabilidad institucional. Como dijo la propia directora: «El dato mata o vence el relato». El responsable conservador es contumaz en el sempiterno papel de fustigador y «malote», que le encargan. ¡Qué triste rol a desarrollar! ¿No le parece?

El insulto no es inocuo. Llamar «pirómana» a una responsable pública en medio de una crisis es una deslegitimación personal y profesional. Estas descalificaciones son síntomas de la política espectáculo, donde importa más el golpe de efecto que la solución real. Además, son un distractor: desvían la atención de lo esencial, que son los medios para prevenir y controlar incendios. La Directora de Protección Civil introduce una idea fundamental: los datos deben primar sobre la narrativa interesada. ¿Qué dicen los datos? Dicen lo siguiente: a) España ha reducido presupuestos en prevención forestal en los últimos años. b) Las privatizaciones han fragmentado la coordinación y restado eficacia en la respuesta. Y c) Los incendios son cada vez más intensos por el cambio climático y la falta de limpieza de montes.

Estos hechos son los que deben guiar el debate, no los ataques personales. La impunidad con la que se lanzan acusaciones falsas debe terminar. No todo vale en política: acusar de un delito como el de provocar incendios (penado gravemente) sin pruebas debería tener consecuencias, al menos éticas y políticas. Una democracia sana no se sostiene con patochadas ni con discursos que erosionan la confianza en las instituciones.

No se trata de blindar a nadie frente a la crítica, sino de exigir que la crítica sea rigurosa, fundada y constructiva. La frase de la Directora, «los que no tienen nada que aportar, que se aparten», debería ser una brújula moral en la política actual: menos ruido, más soluciones. Porque, al final, frente al relato y la calumnia, solo los hechos tienen la última palabra. Ahora, que los vecinos juzguen.