Carrús no es inseguro. Es peligroso propagar falsos prejuicios

Un parque del bario de Carrús. / Áxel Álvarez

En los últimos días, en diversos medios de comunicación y en redes sociales, se está extendiendo la idea de inseguridad en el barrio de Carrús. Mancha falsa por lo alejada que está del día a día en la vida del barrio.

Antes que nada, Carrús es un barrio vivo, obrero, diverso; con clara seña de identidad marcada, desde su origen, por la población migrante y obrera.

Vivo en Carrús desde el año 1983. Antes pasé en el barrio parte de mi adolescencia, guardando de la misma los buenos recuerdos de las tardes de sesión doble en el cine Palafox, de la feria en el solar que existía en lo que hoy es la Plaza 1º de Mayo, de las fiestas de San Crispín y las excursiones al Pantano de Elche. Carrús ha sido mi escuela sociopolítica en la época de la transición y, durante la histórica huelga del calzado recuerdo el mitin de Justo Linde, encima de un banco en la Plaza de Barcelona, animando a seguir la huelga.

Desde hace tiempo se pretende encasillar a Carrús no solo como barrio problemático, sino también como uno de los barrios más pobres de España, relacionando pobreza y delincuencia. En esta línea, imprudente e interesadamente en mi parecer, el Gobierno Municipal parece que se esfuerza en difundir una imagen dañina del barrio de Carrús, contradiciéndose el Alcalde (25/07/25), al mismo tiempo, al reconocer que Elche mantiene unos índices de delincuencia inferiores a los de otras ciudades de tamaño similar en la Comunidad Valenciana y el resto del país.

El barrio de Carrús no es un foco de delincuencia, la generalización de esta idea es falsa. Basta dar una vuelta por sus calles para observar cómo la gente madruga para ir al trabajo, cómo los comercios permanecen abiertos desde primera hora del día y cómo, en sus calles y plazas, los niños juegan y los vecinos conviven. Carrús respira normalidad y ambiente de barrio obrero. Gráficamente lo expresa Carmen, panadera en el barrio: «Aquí hay más abrazos que problemas, pero eso no siempre sale en las noticias». Y los datos de la Subdelegación del Gobierno corroboran esa realidad: Carrús no tiene una tasa delictiva significativamente superior a la media del municipio.

Los falsos prejuicios se propagan con gran rapidez para ocultar la realidad, máxime si se pretende imponer una creencia preexistente para forzar y manipular la tranquilidad de la vida pública, por rédito político.

Pese a toda la problemática que pueda existir en un barrio sencillo y humilde, sin lugar a dudas Carrús sigue siendo, como barrio obrero y migrante, historia viva de Elche. En Carrús conviven numerosas personas de distintas culturas y nacionalidades, aportando en su inmensa mayoría riqueza a la ciudad, no inseguridad.

Carrús, como cualquier otro barrio de la ciudad, exige respeto. Lo que significa mirar de frente la realidad, sin sesgos, constatando que es un barrio trabajador, orgulloso de su diversidad y con una vida que sería envidiada en otros muchos lugares.

Una ciudad segura se empieza a construir desterrando los prejuicios; y se consolida reconociendo y afrontando su realidad, con dignidad y confianza. Por mi experiencia, como vecino de este barrio, puedo mantener que Carrús no precisa de más policías (¿por 12 personas reincidentes en delitos menores?). Lo que sí necesita Carrús es que no se cierren bibliotecas municipales, oficinas de empleo y oficinas bancarias. Si al Gobierno Municipal le preocupa las necesidades del barrio, que tome nota: necesitamos más servicios municipales, espacios públicos, ayuda a la rehabilitación de vivienda, apoyo escolar y apoyo a la integración de las personas migrantes de otros lugares.

Y fundamentalmente, que no se propague una falsa y banal sensación de inseguridad, que daña al barrio y a toda la ciudad de Elche.