Los hermanos de Juan Luis

Hay personas con las que no necesitas haberte cruzado demasiadas veces en tu vida para que hayan pasado a engrosar una parte imprescindible de la misma. Es el caso de los hermanos Pérez Iborra, que se nos han ido en un breve espacio de tiempo, y regentaban el cine Roma de L’Alfàs del Pi desde su fundación en 1979.

Anexo a esta sala de las de antes, cuya programación siempre fue exquisita, muy similar a la de nuestros minicines Astoria (y desde que abrieron en 1993 a los cines Aana), en las plantas superiores del inmueble se hallaba el hotel Niágara, que sirvió como alojamiento a los invitados de las primeras ediciones del festival de cine que se celebra en la localidad.

Será porque el cine está hecho del material del que están hechos los sueños, será porque los años de mocedad (palabra tristemente entrada en desuso) son los mejores de nuestra vida, la cuestión es que para mí tanto Miquel como Pep, hermanos del popular director del certamen, Juan Luis Iborra, siempre fueron como esos hados madrinos buenos del cuento, cuyo encuentro significaba que comenzaba en mi vida un paréntesis presidido por la felicidad.

Fueron aquellos años compartidos en el hotel Niágara, y han pasado más de treinta, jornadas que no comenzaban hasta el mediodía, con la sonrisa de los Pérez Iborra, que desde la cafetería de la planta baja nos recibían con una napolitana y un café con leche. Que Loles León, Verónica Forqué o Ana Obregón apareciesen en cualquier momento era lo más natural del mundo. Fueron tiempos compartidos con Alberto Maeso, Jorge Castillejo; el actual director de Flash Moda, Jesús María Montes, y un largo etcétera.

Tiempos que no volverán y que la partida en plenas olas de calor de los hermanos Pep y Miquel Pérez Iborra nos evocaron en la memoria tiempos de azúcar como si hubiesen sucedido ayer.