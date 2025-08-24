Las ideologías están matando la democracia.

Las ideologías están matando la democracia. Lo hacen poco a poco, sin aspavientos, en un proceso silencioso pero constante. Y lo más grave: lo hacen en nombre de la propia democracia.

Las ideologías nacieron para ofrecer una interpretación del mundo, para ordenar la realidad desde una visión determinada, para buscar caminos posibles hacia una sociedad mejor. Pero hoy, lejos de servir al bien común, se han convertido en trincheras desde donde se combate al otro, no con argumentos, sino con consignas. Ya no son ideas al servicio de la convivencia, sino armas arrojadizas para dividir.

Lo que en origen eran mapas para orientarse en la complejidad, se han convertido en banderas que separan. La política, en lugar de ser el arte del encuentro, se ha transformado en el escenario del enfrentamiento. Y en ese juego, la democracia se debilita. Porque la democracia no puede sostenerse sobre el ruido, la descalificación y el miedo constante al otro. Necesita respeto, escucha y voluntad de acuerdo. Justo lo que las ideologías, cuando se radicalizan, impiden.

Lo vemos cada día: en los parlamentos, en los medios, en las redes, en las conversaciones. La lógica de bloques lo inunda todo. O estás conmigo o contra mí. Ya no hay ciudadanos, hay bandos. Ya no hay propuestas, hay etiquetas. Ya no hay matices, solo eslóganes. No se debate, se acusa. No se argumenta, se cancela.

Este clima convierte el espacio público en un campo minado. La gente no habla por miedo a ser juzgada, etiquetada, apartada. La sospecha lo contamina todo. La desconfianza se instala entre quienes deberían construir juntos. Y entonces, en lugar de avanzar, nos atrincheramos. En lugar de dialogar, gritamos. En lugar de buscar soluciones, buscamos culpables.

Así, la democracia se convierte en una farsa. Se vota, sí. Se debate, sí. Pero todo está ya decidido de antemano. No importa lo que se diga, sino desde dónde se dice. El valor de una idea ya no reside en su solidez, sino en su origen ideológico. Si viene del otro lado, se rechaza automáticamente. Si viene del nuestro, se aplaude sin pensar. Esa lógica binaria anula el pensamiento crítico y destruye cualquier posibilidad de encuentro.

La polarización, elevada a método, no deja espacio para el disenso respetuoso. Cada diferencia se vive como una amenaza, cada acuerdo como una traición. Se demoniza al adversario, se impide la cooperación, se dinamita el centro político y social, que es precisamente donde nacen las soluciones más estables y duraderas.

Y lo más doloroso es que este proceso se presenta como una defensa de la libertad, de la democracia, del pueblo, de la justicia o de la verdad. Pero en realidad no busca otra cosa que imponer un relato único, una mirada parcial, una verdad absoluta. Y cuando una ideología se convierte en verdad absoluta, deja de ser democrática.

El pensamiento ideológico, cuando se radicaliza, no tolera el matiz ni la complejidad. Necesita enemigos. Necesita un «otro» al que culpar de todos los males. Necesita crear trincheras morales, donde unos son los buenos y otros los malos. Así se vacía el debate, se empobrece el lenguaje, se anula el pensamiento libre.

La democracia, en cambio, es el espacio del desacuerdo. No del enfrentamiento, sino del disenso civilizado. Es el lugar donde convivimos desde la diferencia, donde buscamos lo común desde lo diverso, donde construimos juntos sin necesidad de pensar igual. Pero para eso, necesitamos una ciudadanía libre de dogmas. Y hoy, demasiadas personas no piensan por sí mismas, sino por lo que «su bando» espera que piensen.

La política se ha convertido en un teatro de identidades enfrentadas. Los líderes no apelan a la razón, sino a la emoción tribal. No convocan a la unidad, sino a la movilización contra el otro. Y en ese juego perdemos todos. Porque una democracia fracturada no puede dar respuestas sólidas a los desafíos que nos afectan a todos.

Las ideologías, cuando se vuelven totalizantes, impiden ver la realidad. No describen lo que ocurre, sino lo que conviene que ocurra para sostener el propio relato. Por eso, muchas veces los discursos políticos se alejan de los problemas reales de la gente. Se habla desde burbujas. Se gobierna desde trincheras. Se legisla desde el prejuicio.

Y sin embargo, seguimos atrapados en este ciclo. Repetimos los mismos patrones. Alimentamos los mismos discursos. Jugamos al juego de los extremos, sin darnos cuenta de que cuanto más se radicaliza el lenguaje, más se vacía la política. Cuanto más se agita la identidad, menos espacio hay para el encuentro. Cuanto más se levanta la bandera ideológica, más lejos queda el bien común.

Por eso urge salir de esta lógica. Urge recuperar el centro del tablero, no como espacio intermedio, sino como lugar de encuentro real. Urge reivindicar el valor de la moderación, del acuerdo, de la palabra compartida. Urge entender que la democracia no se defiende desde el sectarismo, sino desde el diálogo. No desde la trinchera, sino desde el puente.

La democracia es frágil. No muere con un golpe de Estado, muere lentamente cuando dejamos de creer en el otro. Cuando dejamos de escucharlo. Cuando lo reducimos a una caricatura ideológica. Cuando nos negamos a construir con él, solo porque piensa distinto. Entonces ya no hay ciudadanía, hay bandos. Ya no hay convivencia, hay guerra simbólica. Ya no hay política, solo teatro.

Y en ese escenario, todos perdemos. Porque ninguna ideología salvará la democracia si no aprendemos antes a respetar al que piensa diferente. Ningún proyecto político será sostenible si no es capaz de integrar, de sumar, de dialogar. Ningún país saldrá adelante si vive atrapado en la lógica del enfrentamiento permanente.

Ha llegado el momento de levantar la mirada. De salir de la lógica tribal. De recuperar el valor de la conversación. De reivindicar la democracia no como un campo de batalla, sino como un espacio compartido. De construir desde la diferencia. De volver al sentido común. De empezar a pensar por nosotros mismos.

Porque si las ideologías siguen matando la democracia, será porque nosotros se lo hemos permitido. Y si algún día logramos rescatarla, será porque fuimos capaces de superar la trinchera, de romper la etiqueta, de mirar al otro y decirle: «No pienso como tú, pero estoy dispuesto a escucharte. Porque compartimos algo más importante que nuestras ideas: compartimos un país, una sociedad, una esperanza».

Y ese, quizá, sea el comienzo de algo nuevo. Pero entonces surge la pregunta inevitable, la que lleva siglos sin respuesta: ¿quién le pone el cascabel al gato? n