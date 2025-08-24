Tensiones y volatilidad bursátil: entre la cautela y el riesgo

Tras los vaivenes bursátiles provocados por la incertidumbre desencadenada por la confusa política comercial inaugurada por el presidente Trump a comienzos de abril, las bolsas de valores estadounidenses iniciaron un «rally» que aún continúa, a pesar de algunas correcciones esporádicas, como la que se produjo el 1 de agosto, cuando la coincidencia de unos datos de empleo peores que los previstos con el establecimiento de aranceles superiores a los esperados provocó que los principales índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite) perdieran en solo día lo avanzado en varias semanas.

El súbito descenso registrado en la primera jornada de agosto, del que las cotizaciones sólo tardaron unos pocos días en recuperarse, coincidió en el tiempo con la presentación de los resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre del año, unas fechas que suelen servir para comprobar qué tipo de factores son los que tienen más influencia en el comportamiento de los inversores. A finales de julio, las compañías incluidas en el S&P 500, que reúne al medio millar de firmas que tienen mayor capitalización bursátil en EE. UU., seleccionadas periódicamente por su tamaño, liquidez y representatividad en los distintos sectores, estaban cotizando, en promedio, el equivalente a alrededor de 22 veces sus ganancias anuales esperadas. Con esta ratio tan alta, la prima de riesgo de la inversión en acciones –con respecto a los bonos del tesoro a 10 años– se coloca en guarismos muy bajos, inferiores al 1 %, lo que significa que apenas se está retribuyendo el diferencial de riesgo asociado a la inversión en acciones.

¿Puede considerarse, entonces, que las cotizaciones bursátiles están desmedidamente sobrevaloradas? Si ponemos el foco en el reducido «club» de empresas tecnológicas a las que se suele conocer como «Las 7 magníficas» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla), comprobamos que las ratios entre la cotización bursátil y los beneficios de estas compañías superan casi todas el promedio del S&P 500, situándose entre los valores cercanos a 190 que alcanza Tesla y el 22 en torno al que se sitúa Alphabet, la única que no rebasa la media. De hecho, las grandes tecnológicas vienen registrando últimamente una prima de riesgo negativa o cercana a cero, lo que significa que los inversores están asumiendo el riesgo adicional que conlleva la renta variable sin disponer de la garantía de una rentabilidad anual superior al rendimiento de la deuda pública más solvente (la del Tesoro estadounidense).

El papel de la Reserva

Es bien conocido que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se resiste a bajar los tipos de interés, para disgusto de Trump, porque considera que la inflación no está totalmente controlada y los nuevos aranceles podrían alimentarla. El mantenimiento de esta política monetaria suavemente restrictiva, en un contexto en el que se espera que la deuda federal continúe aumentando, contribuye a cebar las citadas primas de riesgo. Pero el principal sustento de las mismas es el notable crecimiento del precio de las acciones. Los inversores están anticipando que muchas de las empresas cotizadas serán capaces de mejorar con creces sus actuales beneficios, lo que explica que estén dispuestos a aceptar primas tan bajas.

Este contexto está llevando a los mercados a situaciones paradójicas, pues quienes se muestran preocupados por la sobrevaloración bursátil conviven con quienes piensan que las cotizaciones no sólo son sostenibles, sino que van a continuar creciendo. Los primeros parecen estar dirigiendo una parte de sus recursos hacia inversiones menos arriesgadas y más estables. Un ejemplo muy citado es el de Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido durante décadas por Warren Buffett, que lleva meses vendiendo acciones y acumulando efectivo o activos muy líquidos, tanto por prudencia como por la falta de verdaderas oportunidades en los mercados -esperando que lleguen con las caídas-.

Los segundos continúan apostando por los valores que más se han apreciado durante los últimos años, a la vez que intentan «cazar alguna ganga». En algunos casos, están favoreciendo escaladas vertiginosas de las cotizaciones, dando lugar, a veces, al fenómeno de las llamadas «acciones meme», que alude a las participaciones en el capital de compañías cuya revalorización bursátil viene auspiciada por la coordinación de inversores minoristas a través de las redes sociales y los foros especializados.

La línea que separa la «búsqueda de descuentos en las estanterías» del mero comportamiento especulativo es cada vez más delgada, aunque es cierto que diversas compañías, casi siempre pertenecientes a sectores muy innovadores, con un elevado componente tecnológico, como Rigetti Computing, D-Wave Quantum, NuScale Power y Credo Technology, han aprovechado esta coyuntura para desarrollar proyectos empresariales prometedores, logrando en poco tiempo un formidable crecimiento de su capitalización bursátil –que no ha estado exento de una notable volatilidad, que las ha alejado de los inversores más aversos al riesgo.

Evolución de Palantir de abril a agosto de 2025. / .

Un caso para analizar

Quizás el ejemplo más impresionante es el de Palantir Technologies, una compañía especializada en el desarrollo de software para el análisis intensivo de datos y la seguridad informática avanzada, integrado la inteligencia artificial generativa de forma muy exitosa. Debutó en bolsa a 10 dólares por acción a finales de septiembre de 2020. Hace un año, se situaba en torno a 30 dólares y ha llegado a superar los 180 hace poco. Con unos beneficios cercanos a los 327 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, Palantir alcanza hoy en día una capitalización bursátil cercana a los 380.000 millones de dólares, que multiplica por casi 1.200 las ganancias del último trimestre -el mejor de la historia de la compañía-. Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, la escalada de Palantir desde el 21 de abril, cuando las bolsas estadounidenses empezaron a superar los altibajos provocados por la medidas comerciales de Trump, hace que la notable evolución de los 3 principales índices parezca casi plana, igual que el súbito descenso de los últimos días contrasta con la notable estabilidad de los índices.

No hay ninguna duda de que en los mercados bursátiles estadounidenses están operando fuerzas opuestas: mientras algunos inversores adoptan estrategias defensivas por el temor a que se haya generado una «exuberancia irracional» en gran parte del mercado, otros siguen impulsando las cotizaciones al alza, atraídos por la oportunidad de apostar por proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento o por motivos puramente especulativos. El hecho de que las políticas de la administración Trump hayan redefinido las reglas del juego, creando nuevos ganadores y perdedores, ha intensificado la incertidumbre y reforzado las estrategias divergentes de ambos grupos.

A Warren Buffett se le atribuye la afirmación de que «el mercado de valores está diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente». Bajo esta premisa, la paciencia puede llegar a ser más que una virtud: es un arma.