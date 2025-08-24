La Vía Verde de Callosa de Segura: una reivindicación estratégica

Desde el inicio de mi etapa como alcalde de Callosa de Segura en junio de 2019, tuve claro que una de las grandes asignaturas pendientes de Callosa de Segura era superar la herida urbana provocada por las vías del tren que dividen barrios, aíslan servicios y suponen un riesgo diario para nuestros vecinos. La llegada del AVE y la construcción de la nueva estación Callosa de Segura–Cox ofrecían una oportunidad histórica: unificar el trazado ferroviario y reconvertir la línea convencional en un corredor verde, integrando a Callosa con su entorno y creando un espacio saludable, seguro y atractivo para todos.

Hoy, ya sin ser alcalde, pero con la libertad y la perspectiva que da el tiempo, reivindico el trabajo serio, constante y planificado que realizamos durante años. Porque los frutos que hoy empiezan a verse no brotan de la nada, sino de una política de estado local, pensada para el medio y largo plazo.

El pasado mes, ADIF hizo pública una noticia que para muchos pasó inadvertida, pero que para quienes hemos trabajado años en este asunto supone un paso decisivo: el inicio de fin del antiguo trazado ferroviario entre San Isidro y Orihuela (siendo Callosa de Segura el término más afectado), con las expropiaciones de terrenos. Una decisión que no es casual, ni improvisada, ni fruto de una moda pasajera. Es el resultado de un trabajo político, institucional y técnico que arrancó en mi etapa como alcalde y que siempre estuvo conectado a una estrategia mayor: aprovechar las obras y reordenaciones del Corredor Mediterráneo para transformar nuestras infraestructuras en palancas de desarrollo.

Cuando se habla del Corredor Mediterráneo, muchos piensan solo en la alta velocidad ferroviaria y en las grandes conexiones logísticas. Pero para ciudades como la nuestra, ese megaproyecto es también una oportunidad para coser el territorio, eliminar barreras físicas y reimaginar espacios urbanos y periurbanos. Desde el primer momento entendimos que la llegada del AVE y las modificaciones de la red convencional podían convertirse en la ocasión perfecta para recuperar ese tramo histórico de vía, abandonado durante años, y transformarlo en un corredor verde que conectara Callosa y municipios vecinos con toda la comarca.

Este planteamiento no se improvisó. Se trabajó con discreción y constancia, buscando aliados en todos los niveles de la administración y de la sociedad civil.

2019–2020: Primeras gestiones y toma de contacto institucional

Poco después de asumir la alcaldía, solicité una reunión con la Secretaría de Estado de Transportes para trasladar nuestras demandas. No obtuve cita directa y fui derivado a la Subdelegada del Gobierno, encuentro que no fue satisfactorio al no disponer ésta de toda la información necesaria.

En marzo de 2020, remití por escrito a la Subdelegación del Gobierno en Alicante una solicitud formal para conocer plazos y condiciones del traslado de cercanías a la vía del AVE y el destino final del trazado convencional. A día de hoy, aquella carta sigue sin respuesta oficial.

2020–2021: Planteamiento del proyecto y respaldo autonómico

En noviembre de 2020, en el marco del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, presenté a la Directora General de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat nuestra propuesta: crear un corredor verde sobre las antiguas vías para conectar barrios, mejorar accesos a la nueva estación y habilitar suelo para nuevos equipamientos, incluyendo centros educativos y sanitarios.

En febrero de 2021, la reivindicación tomó fuerza pública: vecinos, oposición y equipo de gobierno coincidíamos en que el traslado de cercanías era clave para liberar el trazado y convertirlo en un espacio ciclo-peatonal seguro.

2022: Presentación oficial del proyecto y alianzas estratégicas

En enero de 2022, el Ayuntamiento de Callosa de Segura presentó públicamente el proyecto de Vía Verde:

● Transformar el trazado de cercanías en un itinerario ciclo-peatonal que uniera barrios, conectara Callosa con San Isidro, Redován y Orihuela, y enlazara con la Vía Verde de la Sal promovida por la Generalitat y con la red EuroVelo (es una red transfronteriza de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesan Europa en toda su extensión), a través de la ruta de la mota del río Segura.

● Buscar el respaldo de municipios potencialmente implicados, Diputación Provincial, Generalitat, ASEMVEGA, consorcio comarcal CONVEGA, fundaciones sectoriales, sociedad civil, … todo ello para asegurar financiación y coordinación supramunicipal.

Durante ese año, impulsamos reuniones y comunicación institucional con ADIF, RENFE y administraciones autonómicas, aunque nos encontramos con que la inversión necesaria para el traslado integral no estaba contemplada por el Gobierno central.

2023: Visibilidad nacional y compromiso condicionado de ADIF

En enero de 2023, llevé nuestra reivindicación al Senado, junto al senador por Alicante, Pablo Ruz. Expusimos que la electrificación del tramo San Isidro–Alicante era clave para liberar el trazado convencional y que, una vez hecho, Callosa contaba con un proyecto viable y con respaldo social.

Ese mismo año, tras insistir durante más de doce meses en obtener un encuentro, me desplacé a la sede de ADIF en Madrid para defender en persona nuestras necesidades.

En mayo de 2023, conseguimos el visto bueno de ADIF: cuando la vieja estación y el trazado convencional queden en desuso, se podrá ejecutar la Vía Verde.

2025: Avances técnicos y horizonte cercano

En julio de 2025, el Boletín Oficial del Estado publicó la exposición pública de las expropiaciones para el cambio de ancho entre San Isidro y Murcia, un paso imprescindible para completar la reestructuración ferroviaria en la Vega Baja. Aunque el calendario final sigue sin cerrarse, esta actuación acerca el momento en que la vieja vía pueda ser cedida y transformada.

Una apuesta de ciudad que trasciende legislaturas.

La Vía Verde de Callosa de Segura no es solo una obra:

● Urbanismo: coser la ciudad, eliminar barreras y reconectar barrios.

● Seguridad: reducir riesgos en pasos a nivel y entornos escolares.

● Salud y deporte: crear un espacio continuo para caminar, correr o ir en bicicleta.

● Sostenibilidad y turismo: generar un atractivo paisajístico y ambiental que una la Vega Baja y potencie su economía local.

Este proyecto es fruto de años de trabajo, persistencia y coordinación institucional. Supone transformar una barrera histórica en un eje de unión, vida y oportunidades para las próximas décadas. Nos se trata de una mera vía verde o de un carril bici o un paseo peatonal, sino de una infraestructura con impacto en la movilidad, el turismo, la economía local y la cohesión urbana.

Y aunque ya no ostente el cargo, sigo defendiendo que la política útil no se mide en la inmediatez de un titular ni en el ruido del folklore, sino en la capacidad de dejar cimientos sólidos para el futuro. Me enorgullece ver cómo los frutos empiezan a materializarse. Este es un ejemplo de política de Estado local, de medio y largo plazo, que trasciende legislaturas y que se opone frontalmente al humo, el Folclore y la paja del cortoplacismo, ese «pan y circo» que deja fotos pero no transforma realidades.

El reto ahora es que el proyecto se ejecute con la misma visión con la que nació: pensando en las próximas décadas, no en las próximas elecciones. Callosa merece esta vía verde, y todo el trabajo hecho es la garantía de que, más pronto que tarde, será una realidad.