Opinión
Creuers o destructors? Locomotores!
A l’IES Jorge Juan, el pati del divendres era a la balconada per a un grup de profes, amb el solet i la perspectiva de l’Alacant marítim, el port i també Tabarca, més llunyana, però perceptible amb nitidesa. El matí del divendres 11 de març de 2022, tres creuers -dos grans i un petit- havien atapeït el port, amb la particularitat que un d’ells ho havia fet al final de Passeig Gadea i Canalejas, per la qual cosa la perspectiva òptica apuntava a una ampliació de la capital. Els més veterans comentaven que no era una situació típica.
Més de quatre mil persones van desembarcar aquell matí, com altres 9.000 ho han fet l’últim cap de setmana*, en una ciutat on, segons em conten, era ja complicat ficar una agulla aquest mes d’agost.
*Dos cruceros con más de 9.000 turistas llenan el centro de Alicante en pleno agosto
Aquell dia de 2022, després del pati feia una classe de quart d’ESO i vam abordar la qüestió, com fèiem cada dia als meus cursos amb l’actualitat propera. Creuers o destructors? Perquè un company ensenyant que viu al carrer Major es queixava de la festa permanent, del soroll ininterromput, de les greus dificultats per a la vida quotidiana. Al moment en què acaba la festa nocturna… desembarquen els viatgers dels creuers i així cada dia. Recorde especialment el col·loqui en aquesta classe, perquè va ser molt contundent i gairebé unànime. El col·lectiu d’alumnes tenia molt clar el missatge: som d’Alacant, en Alacant vivim del turisme i, en conseqüència, com més creuers, molt millor. Tota la resta és secundari, danys col·laterals en tot cas.
Així que a suportar creuers, perquè en realitat són locomotores econòmiques, màquines de fer bitllets, i també situacions com 80 Mundos, que, per cert, està a la vora del Jorge Juan. Encara que, en aquest punt, com a veí temporal anual d’Alacant he de fer una menció. Al meu edifici en els darrers temps s’han disparat les reparacions en els elements comuns, una situació que ha coincidit amb la destinació d’alguns apartaments a lloguers d’aquests ràpids. Aquest estiu, especialment, la situació és bastant complicada, però, com ha quedat clar, el turisme mana perquè pagant, sant Pere canta!
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada