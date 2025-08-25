Estado de la zona de "lavandería" de "la casa de los horrores". / INFORMACIÓN

La inteligencia artificial, que ya empieza a ser utilizada por los jóvenes más que el propio Google, define así el derecho a la dignidad: “El derecho a la dignidad es el valor intrínseco e incondicional humano, que es el fundamento de todos los derechos humanos y la base de la libertad, la autonomía y el respeto individual”.

Todo este prolegómeno necesario viene a colación a raíz de una noticia terrorífica que ha puesto una vez más a nuestra provincia en el ojo del huracán a nivel nacional: la muerte de una persona con parálisis cerebral en una residencia clandestina en Elche. En unas condiciones pésimas, sin personal cualificado y sin cumplir unas normas mínimas. Ha tenido que fallecer esta persona para que fuera descubierto este agujero tan grande que existe en la atención a las personas dependientes.

No tenemos ayudas de urgencia —como ya he denunciado en más de una ocasión— en caso de tener un accidente o cuando nuestras familias no puedan hacerse cargo de nosotros. No disponemos de suficientes plazas residenciales ni de pisos tutelados dignos que garanticen una vida en condiciones de salud mental, física y de desarrollo psicosocial. Y, sobre todo, que podamos acceder a ellos cuando así lo decidamos nosotros o nuestras familias.

Lo sucedido en Elche es gravísimo, pues muestra una vez más una realidad a la que la sociedad prefiere dar la espalda. Muchos creen que no va con ellos, que no les atañe. Pero imaginen la desesperación de esas familias que, en situaciones tan precarias, aceptaron ingresar a sus hijos allí. ¿En qué situación tan desesperada no se verían?

Si apenas existen ayudas para que las personas podamos vivir de manera independiente, si no hay pisos tutelados con apoyos suficientes para quienes deciden o necesitan salir de su casa, si residencias públicas o privadas concertadas apenas existen y, cuando existen, tienen listas de espera intolerables… ¿qué alternativa nos queda?

Los tiempos de la administración nunca son los que necesitan las personas, que requieren soluciones inminentes, pues su situación no espera. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos cuya ejecución puede demorarse, la vida de las personas no puede aplazarse.

Por ello, creo que debemos ser conscientes de la necesidad urgente de crear una administración ágil, sencilla y mucho menos burocrática. Una administración con listas de emergencia reales y efectivas para los casos en los que la espera no es posible, y para evitar desgracias como la ocurrida en Elche esta semana.

A mí, como representante pública, se me cae la cara de vergüenza. Una de los míos ha muerto injustamente por falta de recursos y porque la llamada sociedad del bienestar no cumple con su objetivo. Se ha avanzado, sí, muchísimo. Pero esto demuestra todo lo que queda por avanzar y lo mucho que hay que ponerse las pilas ya, para que no vuelva a repetirse.

Ruego a los responsables del Partido Popular y Vox, que actualmente nos gobiernan, que creen una lista de espera de emergencias real y consecuente con las necesidades de las personas dependientes, para evitar situaciones que deberían hacernos sentir vergüenza como sociedad.

Hoy, más que nunca, recuerdo a mi amiga Teresa Navarro, que próximamente será nombrada hija adoptiva de la ciudad de Valencia. Luchadora incansable por los derechos de las personas con discapacidad y madre de un hijo con discapacidad, ella misma también tenía discapacidad física. Murió con la ilusión de crear pisos tutelados para que gente como su hijo pudiera tener una vida digna. No paraba de repetirlo.

En su memoria estamos trabajando en una fundación que llevará su nombre, junto a su marido Tomás, su hijo Rafael y otras personas. El objetivo es claro: proporcionar vida digna a las personas dependientes, más allá de que la familia pueda o no ocuparse de ellas. Este fin de semana tuvo lugar un homenaje en su ciudad natal, Paracuellos de la Vega (Cuenca). Por razones que conocéis, y por las que me encuentro en reposo, me fue imposible asistir. Pero hoy, más que nunca, su lucha y su legado nos recuerdan que lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante: las personas vulnerables.

Todas podemos llegar a serlo algún día, ya sea en una residencia o en nuestras propias casas. Por eso reivindicamos presupuesto, agilidad, efectividad y derechos humanos para lograr una verdadera vida independiente para las personas con discapacidad.

Quiero también poner en valor el trabajo que día a día realizan las asociaciones y entidades representativas, especialmente el CERMI, que luchan incansablemente para que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y se garantice una vida en igualdad y dignidad.

Basta ya. Es intolerable. No se puede volver a repetir.

Las personas con discapacidad tenemos derecho a una vida digna, a que se nos trate como personas en mayúsculas. Porque, como se ha visto, la dignidad de los más vulnerables no entiende de vacaciones.