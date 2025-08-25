Ecologismo de salón. Un fracaso

El ecologismo de salón, el que obvia las certezas de los que viven en el campo y saben por la experiencia y el tiempo, está en muchas de las causas del deterioro del medio ambiente, de los incendios incontrolados, de las riadas asesinas que arrastran cañas y barro que destruyen todo a su paso. Un largo etcétera que los más viejos perciben con esa claridad que se asienta en siglos de conocimiento transmitido de generación en generación de padres a hijos. El empeño de los clarividentes en arramblar con la sabiduría secular e imponer nuevas tendencias, basadas en convicciones subjetivas o simples percepciones es peligroso, máxime si quienes lo sostienen saben de naturaleza la propia de pasar algún fin de semana en el campo en hoteles con encanto y restaurantes con varias estrellas.

Escuchar a quienes han vivido y viven en la naturaleza sobre el conocimiento de los ecologistas de este tipo es suficiente para dudar de la eficacia de lo que proponen. Y son mucho más de fiar quienes están plenamente vinculados a la naturaleza que los que han encontrado en el moderno discurso ecologista una forma de estar o ser. Frente a quienes han encontrado en este ámbito un lugar en el que ser algo y los que se hallan inmersos en él, hay una sustancial diferencia y esa explica el fracaso que, frente a la realidad, ignoran los profetas de la postura y el discurso banal.

Los incendios de este año, además de por el calor extremo, tienen su justificación en que nunca el campo estuvo tan mal preparado para afrontarlos por causa de prohibiciones sin sentido, de medidas no adoptadas, aunque su eficacia estuviera probada y por, hay que decirlo, la menor inversión en las soluciones y los efectivos personales y materiales para afrontarlos. El campo no se limpia, no se sabe el motivo de esta prohibición absurda, fundada en criterios absolutos e indiscutibles, propios de ideologías del mismo tenor y siempre peligrosas. No se pueden tocar especies que crecen a su albur siendo elementos que propagan o facilitan incendios y muchas de ellas invasoras. No se puede casi nada en el imaginario de unos ecologistas extremos que, en realidad, no protegen la naturaleza, pues sus decisiones están en la base de muchas catástrofes. Viven de estas cosas que visten, pero que ocultan sólo eso: el extremismo propio de la ignorancia y la superposición de su creencia a la protección de la naturaleza. No es ésta el objeto de sus desvelos, sino ellos mismos y su tendencia al egocentrismo. O lo es, pero tan ideal, como nocivo dados los resultados.

España no invierte, sino que prohíbe y ordena. Para muchos políticos, hacer una ley es solucionar un problema, aunque esa ley sea pura expresión de principios sin referente real y, lo más grave, que se legisle sin recursos. Les basta con legislar conforme a reivindicaciones de apariencia intachable, aunque a veces simples discursos carentes de sentido. Pero invertir es algo que desconocen, máxime si esas inversiones competen a distintas administraciones que, como en la riada valenciana, no colaboran entre sí, sino que se enfrentan en culpabilidades de las que sacar rédito político. Y mientras se quema el monte, algunos se dedican a inundar las redes de improperios y de miserias que solo sirven para alentar la confrontación más primaria. Se buscan culpables en el otro y escasas o nulas soluciones que sirvan y que se afronten coordinadamente. Política y no pan. Intereses, no Estado, que brilla por su ausencia en lo que es su razón de ser.

El sistema autonómico español no funciona adecuadamente porque el mismo se construye sobre la vanidad y la ambición; el anhelo de asumir competencias por el mero hecho de poseerlas, sin atender a las necesidades de los ciudadanos. No existe coordinación entre las distintas administraciones que compiten por el mando y se enfrentan por urgencias miserables. Y lo estamos comprobando cada día desde el hartazgo de la ineficacia y la dedicación preferente al uso espurio de la confrontación y el monopolio de las fronteras interiores. La riada y ahora los incendios, por no hablar del apagón e incluso la red ferroviaria, caos absoluto regido por un ministro tuitero pero ignorante en estas lides, explican frente a los sometidos a ideologías dogmáticas, que la coordinación y el orden son imprescindibles, que no podemos depender de las pugnas infantiles de los líderes -es un decir-, de cada lugar y momento, que la destrucción de la tierra, el fuego o el agua no pueden supeditarse a la pelea entre sujetos de escasa calidad humana.

Que los contratos con las empresas que gestionan la prevención o la lucha contra el fuego sean miles en lugar de uno solo para todo el Estado, coordinado, explica este caos. Que no exista un plan general y único, más todavía, que se imponga el si quieren ayuda que la pidan mientras el otro no la pide con ese arrojo del “dejadme solo”, es la expresión del desencanto generalizado. El fuego y el agua no tienen más fronteras que las suyas; la gente más deseos que los comunes. De continuar con esta deriva que se explica en la ineficacia generalizada, el desencanto se expandirá y se abrirán las puertas a un futuro incierto. Gobernar debe mirar siempre al futuro, no al presente inmediato a costa de lo que sea. Y la naturaleza no se mide cada cuatro años y no oye ni atiende a eslóganes.