Opinión | Cartas de los lectores
Gonzalo Lizán Ortega
Elche, una ciudad incómoda para un ciudadano cómodo, o al revés
Durante estos días de agosto, como cada año, hemos vivido las fiestas locales. La mayoría lo ha notado, tanto si quería como si no. Supongo que, como suele decirse, se trata de convivencia o de la necesidad de manifestar nuestras celebraciones de forma esplendorosa y de ensalzar nuestras costumbres.
Elche es una ciudad cómoda… aunque no siempre para todos. Depende de dónde vivas, de cuándo y de quién seas. Si las celebraciones tienen lugar frente a tu casa por la noche y al día siguiente tienes que trabajar, la probabilidad de que tengas que poner las «cuatro mejillas» —incluidas las del trasero— para no perder la calma es bastante alta.
No deja de ser incómoda la presencia, hasta altas horas de la madrugada, de ciudadanos que han llevado al límite su forma de «honrar» las fiestas patronales, o de quienes las disfrutan a grito pelado, con la esperanza de que se escuche hasta «en el cielo» (quizá de ahí la célebre frase «Elche al cielo»). Pero, cada año, toca hacer el esfuerzo y convivir con ello.
Las formas de celebrar son mejorables, y en eso se puede trabajar tanto desde la ciudadanía como desde el Ayuntamiento. Es comprensible que resulte incómodo buscar un aseo en pleno centro durante las fiestas, pero utilizar los portales como urinario es aún más molesto… para quienes viven allí. El servicio de limpieza, estos días, se percibe insuficiente: aunque las máquinas limpian el suelo, las paredes —donde permanecen las huellas líquidas de algunos— no se tocan.
Dudo que el autor de Aromas Ilicitanos pensara en el hedor que se respira en el centro durante estas jornadas, pero, indudablemente, estos «aromas de riñones ilicitanos» forman ya parte del repertorio olfativo de nuestras fiestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- La empresa de baño adaptado en Alicante estudia medidas contra el joven que 'prohíbe' el acceso a 'rojos' y 'etarras
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre