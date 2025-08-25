Opinión | Peu de foto
Vida i mort de les palmeres d’Elx (4/4)
(Continuació)
Però el que hi havia a la base d’aquestes transformacions radicals (nova xarxa viària, desaparició de les construccions agràries, anorreament del sistema hidràulic) no sols era un imperatiu urbanístic i econòmic; era també una incomprensió de la ciutat d’Elx cap a l’espai d’arrel agrícola que envoltava l’urbs des del seu origen, una incomprensió de la cultura urbana envers la cultura agrària que les palmeres representaven. I això era cert tant pel que fa referència a la cultura burgesa (dominant a partir de l’inici del vuit-cents) com de la cultura proletària (majoritàriament socialista), que, nascuda a final del vuit-cents, esdevingué més i més hegemònica al llarg del nou-cents a excepció, com és natural, del període franquista. Des dels anys finals del segle xix, si més no, totes dues classes socials es trobaven concentrades en la defensa i el suport de la producció industrial (calcer bàsicament, però també tot tipus de productes accessoris), per al desenvolupament de la qual les plantacions de palmeres eren un «destorb», una nosa considerable que calia eliminar: val a dir que, calia «conquerir» mitjançant la «urbanització» el terreny ocupat pels horts i convertir-lo en terreny urbà, industrial o residencial (jardí o parc, com a molt). Com a conseqüència d’aquesta manca de sensibilitat agrària, quan als anys de 1920 la cultura urbana d’Elx descobrí i començà a valorar la bellesa i singularitat de les plantacions de palmeres, lloades per nadius i visitants des de segles arrere, ho feia des de la seua òptica, considerant-les un «bosc», un espai natural i silvestre, una cosa (no insistirem mai prou en aquest aspecte) que no ho foren mai, ja que les palmeres d’Elx no són uns vegetals nascuts espontàniament sinó plantats per la mà de l’home i cuidats amb tècniques ancestrals (reg, poda, replantació, collita, etc.) de caràcter agrari, no forestal, per tal d’obtenir-ne un rendiment. Aquesta visió enterbolida del territori ha estat en l’origen de molts mals.
Encara hem de ressenyar un altre aspecte nefast per a la supervivència de les plantacions de palmeres en èpoques més recents: l’aparició cap als anys vuitanta-noranta de diverses plagues (sembla que importades de l’Àfrica) no conegudes mai abans entre nosaltres i que fan malbé el vegetal i l’acaben matant, les més significatives i letals de les quals són, com és sabut, l’escarabat conegut com a morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus), que fa el niu dins del tronc de la palmera i que, amb una multiplicació exponencial de larves i exemplars adults que viuen en aquest niu, acaba fent sucumbir el vegetal en qüestió de pocs anys, i també la Paysandisia archon, una papallona que pon els ous sobre la palmera, prop de la corona, perquè faça de planta nutrícia, de manera que la larva puga penetrar en el tronc i, en ser xilòfaga, construir llargs túnels que acaben també matant la palmera afectada. Les intenses campanyes oficials per a erradicar aquestes plagues han fet efecte, però no les han eliminades per complet.
Tampoc no podem oblidar les lleis que s’han dictat al llarg del segle XX per a protegir les plantacions de palmeres d’Elx, però s’ha de ser conscient que han servit de ben poc a efectes de conservació: s’ha valorat el lloc, certament, però cap cos legislatiu no ha pogut -no podia- aturar els processos de degradació agrària que s’han succeït des de final del vuit-cents.
També el canvi de sistema de propietat d’aquests camps ha estat un element que ha dificultat la seua permanència. Els horts havien estat tradicionalment propietat de l’aristocràcia absentista, de la burgesia agrària o de l’Església. Tanmateix, a mesura que el seu rendiment minvava, aquestes classes socials es desferen progressivament de les propietats, que passà a mans dels arrendataris, camperols o casers, val a dir, una petita burgesia agrària que vivia de les palmeres i que esperava traure’n beneficis del conreu però també, a mesura que la ciutat creixia, de l’especulació del sòl de terra, com havien vist fer als amos originals. Tanmateix, a partir dels anys de 1960, amb la valoració dels camps com a bé patrimonial, l’Ajuntament optà per anar adquirint gradualment aquests terrenys (comprant-los o expropiant-los) per tal de plantar-hi jardins o construir-hi equipaments: escoles, centres sanitaris, centres esportius i fins i tot -per més inversemblant que puga semblar- una estació d’autobusos (per a construir la qual el 1980 l’Ajuntament assolà sense contemplacions l’hort de Vicentet)
Aquesta «municipalització» afectà els horts que a la fi del segle XX començaren a anomenar-se «històrics», val a dir, les plantacions més antigues que envoltaven la ciutat i que la ciutat anava englobant dins del teixit urbà. La solució, però, no fou afortunada: els equipaments no necessitaven aquests vegetals, que s’anaren abandonant i no es van replantar mai; en el cas dels col·legis fins i tot la possible caiguda de les palmeres i el perill per als xiquets feu tirar endavant de manera sistemàtica operacions de tala generalitzada; en el cas dels jardins, tant públics com privats, n’hi havia prou amb unes quantes palmeres, no calia mantenir-les totes, i les més velles anaren sucumbint; amb tot, la plantació de jardins en els camps de palmeres ha estat un mal menor, però la qüestió és que aquests camps eren originàriament un espai productiu, no un jardí pensat per al delit dels posseïdors o dels visitants; el municipi, per tant, no en sabia, de tenir cura d’un hort de palmeres perquè mai no se n’havia fet càrrec; no ha estat un efecte pervers menor la plantació de pins, ficus i altres arbres de gran altura i creixença veloç que han amagat les palmeres i han desfigurat el significat d’aquest singular territori. Per tant, la jardineria municipal, com la privada, ha destruït o emmascarat l’arrel agrària dels camps de palmeres en desfer séquies, almèdies i caminals, en canviar el sistema de reg i en tractar les palmeres com un vegetal ornamental que s’havia d’acompanyar d’altres espècies vegetals també ornamentals. Ni l’Ajuntament ni els que s’han fet les cases entre palmeres han sabut ni han pogut mantenir aquest cultiu: fet i fet, ningú pot ja mantenir-lo perquè les plantacions de palmeres d’Elx s’han convertit al llarg del segle XX en una terra de ningú on s’han donat els intensos processos de desaparició de l’agricultura europea tradicional i d’urbanització que podem veure per tot arreu al vell continent.
Podem concloure dient que el segle XX no ha vist de cap manera, com se’ns explica sovint, la conservació de les extensíssimes plantacions de palmeres d’Elx, sinó que, al contrari, ha vist la seua desaparició gradual. El canvi radical de significat que se’ls ha donat a aquests camps ha implicat que de ser espais agrícoles s’hagen convertit en espais urbans, llocs utilitzats pel turisme i malmesos per les obres públiques (redones, mitjanes, duplicació de carrils de trànsit), llocs convertits en equipaments públics o privats o, com a mal menor, en jardins particulars o públics. Tot plegat fa que el que ha arribat al segle XXI siga tan sols una ruïna d’allò que fou, una ruïna semblant als jaciments arqueològics, als monuments abandonats; una ruïna, a més, maltractada i en un estat avançat de degradació.
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada