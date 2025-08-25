Xuso Jones, único

Durante el mes de agosto repiten los mejores momentos vividos durante el año, pero no importa. Los espectadores los gozamos como si fueran de estreno. Es ver aparecer en pantalla a Xuso Jones en la estación de Dos Hermanas, en un paseo de El Prat o en una boca de metro de Carabanchel diciendo eso de «bonica, ven, que vamos a reírnos un ratico», y resulta inevitable sonreír de oreja a oreja. Además, a las seis de la tarde, mientras el mercurio nos golpea con 40 grados centígrados y una sensación térmica obscena, es muy de agradecer este programa amable, sin complicación alguna, que ayuda a hacer más llevadero el estío.

A veces el elegido tiene que elegir a alguien que sepa la respuesta. En otras el que tiene que contestar es precisamente el que no lo sabe. Por eso cuando el interlocutor pide disculpas al concursante por haberse equivocado, éste le da un abrazo por haberle hecho ganar unos euros que siempre vienen bien.

Pero lo mejor de todo, junto a unos espontáneos concursantes que siempre están dispuestos a dar su mejor lado, es la participación de Xuso Jones, que siempre está ocurrente. Lo primero que hace cuando se dirige a alguien es pedir a la troupe de su equipo el micrófono de jirafa, que ellos llaman familiarmente «la nutria», por lo mullido que es. Y es que «la nutria» capta el sonido ambiente como nadie. También la llamada que el concursante debe hacer a un amigo o familiar a modo de comodín. Acierte o falle, los que siempre salimos ganando somos los espectadores, que concluimos cada entrega de Lo sabe, no lo sabe con una sonrisa entre los labios.