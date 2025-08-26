La cosa va de dragones, gallinas, maratones y dinerito para las nóminas

La escultura que preside el acceso al Ayuntamiento de Elche. / AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Agosto es lo más de lo más, es el mes propicio para dar cabida a las noticias más locas, sugerentes y extraordinarias que pueden suceder, aquellas que dan sentido a la vida y es que el calor, las vacaciones, los tintos de verano, la paella, los boquerones fritos y el uso que hacen los turistas de las sandalias con calcetines y algunos paisanos de las camisetas estilo imperio, dotan de talante y personalidad a un mes muy pero que muy golfo y si no que se lo digan a la pareja de británicos que durante un vuelo dirección Alicante, se lo hicieron en el aseo del avión, entre golpes contra las paredes por la estrechez y jadeos gozosos y ello ante el asombro, envidia y estupefacción del resto del pasaje. Al aterrizar fueron detenidos por la Guardia Civil y en su descargo mientras tarareaban estrofas de la canción Dámelo todo de David Pabón, alegaron en su descargo que fue un arrebato, un ven que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima, un sin pensar a bote pronto, motivado por un exceso de alcohol, a lo que la Benemérita ya acostumbrada a los desmanes aéreos les contestó: «Anda, tirar pa lante y eso se lo contáis al Juez, que ya verás la risa que le va a dar».

Y es que agosto es así, un mes de excesos, de gente de aquí para allá, de turisteo sin freno, de tener tiempo y no saber en qué emplearlo, de ir a cenar y tener que esperar cuarenta minutos para que un tipo con más ganas de morirse que de otra cosa te diga si tienes papel o boli para tomarse nota de la comanda, todo un profesional de la hostelería, o para cobrarte 1,20 por el cubito que te han puesto en el café, es un mes desmedido y sin límites que propicia que se den situaciones rocambolescas y de noticas maravillosas, como la que ha saltado a los noticiarios relativa a la renuncia del contrato administrativo suscrito por una empresa con el Ayuntamiento de Torrevieja para retirar 700 gallos, gallinas y pollos que deambulan como Pedro por su casa, pero estas, por las calles de la ciudad. Hace unos años, estuve vinculado profesionalmente con el Hospital Universitario de Torrevieja y recuerdo que el primer día que llegue, parado en una rotonda, no daba crédito a lo que veía, nada más y nada menos que dos pollos bien plantados, con su cresta y espolón allí sueltos y bien pinchos, y al preguntar a mis compañeras me informaron que era normal, que en los parques y en las rotondas de la ciudad habían pollos en libertad, vamos y vamos, yo en los parques o en las rotondas arboladas, había visto palomas, tórtolas, pavos reales, parejas pegándose el lote, ardillas, gente sacándose un moco, patos, cisnes, pero pollos de corral sueltos, en la vida, y es que Torrevieja es diferente, un lugar idílico fruto del urbanismo del Un, Dos, Tres y donde hay de todo, playas, salinas, personas de todas las nacionalidades y algunas muy, pero que muy especiales, como aquella que en la puerta del Hospital me preguntó si conocía a Napoleón, a lo que yo le contesté que no, que yo no era de allí, a lo que me replicó, que era una lástima, porque hacía un buen coñac, ¡adiós mis pavos!, o a aquel que estaba esperando el autobús en la parada, vestido únicamente con la bata del hospital y con el culo al aire, tremendo. Y es que la experiencia en el Hospital fue para mi todo un reto personal del que guardo un gran recuerdo, vaya para todo el personal del Hospital Universitario de Torrevieja un saludo muy afectuoso, sobre todo al personal directivo, a Ana, a Vicki y a Marimer, y especialmente a mis chicas: Asun, Conchi e Inma y al personal del servicio de RRHH y nóminas, unos héroes que merecen el reconocimiento profesional por su labor.

Pero es que esto es un no parar, si no teníamos bastante con los miles y miles de turistas que nos visitan en estos días, va y no se le ocurre otra cosa a un Dragón del Atlántico, venirse a pasar unos días por nuestras playas y joder la marrana. No se vayan a creer Vds. que se trata de Smaug, el dragón del Hobbit, que va, es uno esmirriado, que mide 4 centímetros pero que tiene más mala leche que la institutriz de Heidi, es el conocido como Dragón azul, también llamado glaucus atlanticus que es un nudibranquio que se alimenta de medusas de la que extrae sus células urticantes y las acumula en su organismo potenciando así su capacidad de causar dolorosas reacciones en el ser humano. Por su culpa, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis, que es del PSOE, suspendió el baño en las playas de la ciudad, mientras que el alcalde de Torrevieja, Dolón, que es del PP, a pesar de la supuesta presencia de este molusco en sus playas, decidió que de prohibir nada, que todo el mundo a bañarse, que esto es la libertad y si te pica y te pones malísimo, la culpa es de algún organismo del Estado, del Gobierno, de Marlaska o de Pedro Sánchez. Dos formas diferentes de afrontar un riesgo.

Por estos andurriales ilicitanos, no se crean que estamos aburridos, que va, agosto está siendo de lo más movidito y hablando de movidas, una interesante es la que se ha desencadenado con el malestar que según la AETE tienen las empresas ilicitanas por la escasa presencia y repercusión ilicitana en la 1ª Maratón Elche-Alicante. Parece ser que además de plagiar un logotipo de la UMH, los únicos Ilicitanos inscritos son Carlos González cuya pasión es correr, aunque según me dicen, está dándole una vuelta y decidiéndose si ir o no, Claudio Guilabert, por lo de estar presente en todos los sitios y los cuatro miembros de la Asociación de Alzabares Bajo, «Corre, corre que te pillo», el resto de inscritos, no saben ni donde esta Elche y además parece ser que el rendimiento empresarial de este evento ha repercutido casi por completo en aquellas empresas ubicadas en la capital, las nuestras se han quedado únicamente para saludar.

Recuerdo yo, aquellas palabras del alcalde, cuando decía que ahora sí, ahora Elche y Alicante iban a generar sinergias y proyectos de colaboración entre ambas ciudades, nunca antes vistos, históricos, extraordinarios. Buenos, después de más de dos años y tres meses desde que gobiernan, tras haberse visto un par de veces para tomarse unas cañas o un té con limón, lo único que han programado es una maratón, de lo del aeropuerto, de las comunicaciones, de proyectos económicos estratégicos conjuntos de eso nada, ni esta ni se le espera, que es muy aburrido, demasiados trámites y reuniones, mejor un sarao, vamos, un ejemplo de alta política. En descargo de la situación, el concejal de deportes ilicitano ha manifestado que el año que viene, será Elche y sus empresas las que lleven el peso de la organización del evento, eso sí se celebra, porque igual Barcala prefiere hacer unos juegos florales o un concurso de cocina tradicional, que dicen que eso de correr es de cobardes, pero eso sí, el primer año en Alicante y luego si eso, ya se verá.

Y si no teníamos ya suficiente, salta la noticia que el Ayuntamiento de Elche precisa de tres millones de euros más para el pago de nóminas hasta el final de año, por lo que el alcalde negocia aplazar a enero el abono de un millón de euros que debe liquidar a los funcionarios municipales en concepto de pago del complemento de productividad correspondiente al segundo semestre del año, cuyo ingreso está previsto que se realice en el mes de noviembre y el resto, nada más y nada menos que dos millones de euros tendrá que salir de recortes en varias áreas, y ello, sin contar las horas y servicios extraordinarios que tendrán que pagar a la Policía Local con motivo de los servicios realizados en las fiestas de Agosto. Menos mal que el plan económico y financiero no iba a suponer recortes, si no ajustes, recuerdo como incluso responsables del gobierno municipal hablaban de él como algo beneficioso para la ciudad, claro, igual de beneficioso como tomarse un par de cucharadas de aceite de ricino en ayunas. Y es que no pueden cuadrar las cuentas, digan lo que digan los responsables del gobierno municipal, es imposible, en tan solo dos años y tres meses, y sirva como ejemplo, solo el capítulo 1 del presupuesto municipal, el relativo a personal, ha pasado de 85 millones de euros a 104, esto supone un incremento del 22,4 %, y añádanle para el año 2.026 el importe de la carrera profesional, vamos, que por nadie pase. Y este es solo el incremento en el capítulo de personal, si tenemos en cuenta el que arrojan otros capítulos, alucinamos. Vamos, cuadrar el presupuesto municipal va a ser un truco de magia, que ni los de Tamariz, Tachan.

Se prevén nubarrones económicos en la Plaza de Baix, que para solventarlos van a tener que rebuscar hasta en el dobladillo de las partidas presupuestarias, y es que gestionar es algo complejo, que implica muchas veces tener que decir que no, no poder hacer aquello que quieres y ajustarte a gastar únicamente aquello que tienes, pues a todos nos gustaría cambiar el mobiliario de nuestra casa por uno más moderno, tener mejores electrodomésticos, el televisor más grande, un jacuzzi en el balcón y personal de servicio que nos haga la comida, limpie la casa y haga la compra, pero permitirte todo eso depende de los recursos económicos que tengas, que si no son suficientes, pues no te toca otra que ir tirando con los muebles de Ikea, pegarte una ducha y hacer cola en el Dialprix y todo ello con una sonrisa en la boca, pues como decía mi madre, que en paz descanse: «No es pobre el que menos tiene, sino el que más ansia». Recuerden lo que decía Confucio: «¿Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás?» n