La cruda realidad de la playa accesible de El Campello

Silla anfibia en la playa de El Campello, imprescindible para el baño de quienes no pueden andar. / Pilar Cortés

A menudo se habla de «perspectiva de género» cuando, en la aplicación de las leyes, se utiliza una regla hermenéutica interpretativa que permite depurar los sesgos de género que todos tenemos y se busca una mayor igualdad allí donde la biología lastra las oportunidades de las personas. Sin embargo, no se habla de «perspectiva de discapacidad» cuando, desde los poderes públicos, se adoptan medidas que buscan la inclusión de personas con discapacidad.

Lo primero que hay que recordar es que las actuaciones de fomento de la igualdad en personas con algún tipo de merma física, psíquica y sensorial no son ni favores ni obras de caridad. Las personas con discapacidad no son ni angelitos ni sujetos pasivos de puestas en escena de políticos de saldo que anuncian a bombo y platillo acciones pretendidamente inclusivas. La España democrática se sustenta en la expresión constitucional de un estado social y democrático de derecho entre cuyas señas de identidad se encuentra el deber de los poderes públicos de promover las condiciones de igualdad de las personas y de remover los obstáculos que dificultan o impiden la igualdad. Hacer un edificio accesible, destinar plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida o priorizar a las personas con discapacidad en la atención por parte de las administraciones públicas es un derecho, no una concesión graciosa. No se es mejor ni peor persona por hacerle la vida más sencilla a quienes lo necesitan, sino que se es o no se es demócrata en función de cómo se atiende a la diferencia.

El alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, y su gobierno municipal son de los que piensan que las personas con discapacidad se encuentran atendidas con lo que ellos tienen a bien considerar, sin ilustrarse, sin informarse, y sin adoptar una postura proactiva de verdadero interés en la discapacidad. De otra forma no se explica que, por segundo año consecutivo, se haya dejado en manos de la más que cuestionada contrata de PROVITA la gestión de las playas accesibles de El Campello con un pliego de condiciones alejado de las necesidades reales de los usuarios a los que se destinan.

El Campello presume de tener más de 20 kms de litoral pero, sin embargo, únicamente destina dos puntos de accesibilidad en sus playas para las personas con movilidad reducida. La playa de Muchavista tiene más de 3 kms y, sin embargo, únicamente en el límite con el término municipal de Alicante, cuenta con una playa accesible. En la playa urbana de Carrer la Mar, de 1,5 kms, han optado por situar el puesto accesible al inicio, cerca del puerto deportivo. El resultado es que, con pocas plazas de aparcamiento reservado y un transporte público inadecuado para quien deambula en silla de ruedas –solo hay que ver cómo de ocupado va el TRAM en verano–, las personas discapacitadas que quieren darse un baño en el mar tienen dos puntos que distan 5 kms entre sí, lo que limita las posibilidades de quienes no residen cerca de estos. La alternativa es deambular a pleno sol en verano, ya que el horario de la playa accesible es hasta las 19:00 horas. A esta dificultad y a la natural limitación que supone que solo puedan bañarse cuando hay bandera verde, se unen otras circunstancias resultado de la decisión política de recortar costes pero, a la vez, poder presumir de bandera azul.

En 2023, cuando la gestión de la playa accesible estaba en manos de una fundación, había varias personas al cargo del puesto y camillas de cambio para los usuarios. Desde que PROVITA se encarga de ello, han desaparecido las camillas de cambio y únicamente dos personas se ocupan de atender a los usuarios, sin importar si es fin de semana, festivo o si es agosto. La falta de perspectiva de discapacidad a la que hacía referencia al inicio hace suponer a quienes elaboran el pliego de condiciones de la contrata, que es buena idea poner una grúa de transferencias, pero no camillas para cambiar el bañador a quienes salen del agua. Por ello, quienes no pueden andar ni ponerse de pie en los estrechos vestuarios, se ven obligados a ir al coche o a su casa con el bañador mojado porque a nadie se le ha ocurrido que no pueden cambiarse. Pese a las reclamaciones de usuarios al respecto, tanto el Ayuntamiento como PROVITA han dado la callada por respuesta.

Este verano, en el puesto de Muchavista, antes del puente de la Asunción se rompió la rueda de una de las dos sillas anfibias de que disponen. Estas aparatosas sillas en colores azul y amarillo, son imprescindibles para el baño de quienes no pueden andar. Como su nombre indica, pueden circular rodando por la arena y, una vez en el agua, cuentan con flotadores a ambos lados que permiten tanto permanecer en el agua como salir de ellas para disfrutar del baño. Con la rotura de la rueda y la desidia recalcitrante de una administración local a la que no le importa lo más mínimo que se puedan bañar o no quienes tienen derecho a ello, la situación, en plena ola de calor, ha sido insoportable. Las dos personas al cargo –especialmente Lorena, ella sí que es un ángel– no dan abasto metiendo y sacando a gente. En las tablas y en el agua se amontonaban los usuarios a la espera de su turno. Pese a las quejas, los movimientos en redes sociales, la atención de algunos medios de comunicación, en el momento de escribir estas líneas, diez días después, la silla sigue sin ser reparada. Un padre cargaba como un saco de cemento a su hijo con parálisis cerebral. Una pareja de padres sacaba a su hija paralítica del agua entre los dos a duras penas, porque la falta de movilidad de la joven la tenía aterida de frío. Una abuelita se bañaba en la única silla anfibia ante la expresión de culpabilidad de su hija al ver que estaba acaparando el recurso, aceptando que el baño fuera más corto de lo habitual para que otros usuarios se bañasen. La gestión de las miserias. La indignidad con la que se trata a las personas más vulnerables. El voluntarismo de padres y profesionales, que bregan con las discapacidades de sus hijos y con las administraciones mudas, sordas y ciegas.

Cuando lean que Turismo de Campello se vanagloria de que «El Campello celebra más de dos décadas de inclusión en sus playas con un modelo consolidado que garantiza el derecho al baño», no lo crean. El Campello busca bandera azul a costa de los derechos de las personas con discapacidad y trata la diferencia con la condescendencia de quien confunde caridad con derechos; favores con obligaciones democráticas. No espero conseguir que este año se permita a quienes más lo necesitan bañarse a gusto pero, al menos, tengo la esperanza de que el apoyo ciudadano fuerce a este ayuntamiento y a otros que se comportan de forma semejante, a ponerse en los zapatos (y en las sillas) de las personas con movilidad reducida y sus familiares. Más puntos de baño y recursos adecuados. Es un derecho.