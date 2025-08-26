Va a sentir Cristina Lasvignes abandonar el programa El diario de Jorge. Porque Jorge Javier Vázquez vuelve de su periodo vacacional y se pondrá al frente de su formato. Pero las cinco semanas que lo ha presentado la comunicadora han sido gratas. Como espectador, yo me quedaría con ella todo el año. Pero allá cada cual con sus gustos, personales y muy respetables.

Estábamos hablando con Cristina Lasvignes, y ha demostrado un perfecto dominio del formato. Una pasarela donde cada tarde podía pasar cualquier cosa. Amigas que no se hablaban y querían hacer las paces. Amigos celosos por algo que había ocurrido y deseaban deshacer el entuerto. Familiares de todo rango que deseaban dar una sorpresa. Hijos y padres, hermanos y hermanas gemelas, madres e hijos, yernos y suegras, abuelas y nietos. Todas las combinaciones posibles. Compañeros de trabajo, y ex compañeros de trabajo. Compañeros de estudios a quienes se había perdido la pista. La lista de combinaciones sería infinita, aunque todo está inventado.

¿En qué consiste la gracia de El diario? Pues evidentemente en la frescura y el desparpajo mostrado por todos los participantes, y en la perfecta complicidad mantenida con la presentadora, a la que daba la impresión conocían de toda la vida.

Si existe un programa en donde está justificado el público es éste. Desde su tribuna, con sus aplausos, con sus contraplanos, El diario siempre cobra vida. Y cuando menos te lo esperas, y donde menos te lo esperas, hasta surge el pellizco de emoción, y pasas de la risa tonta a la piel de gallina. Es ahí donde se demuestra la valía de una presentadora como Cristina Lasvignes, siempre en un prudente segundo plano.