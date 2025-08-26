La distopía nuestra de cada día

Donald Trump, en una imagen de archivo. / Aaron schwartz / Pool / EFE

En tiempos inciertos, la utopía se diluye en pro de la distopía que nos envuelve globalmente. El concierto se convierte en desconcierto desafinado y la ultraderecha circula por las instituciones nacionales e internacionales con la fuerza de los votos cosechados. El partido de Hitler, salvando las distancias, utilizó la democracia para cepillársela y recuerden sus crímenes antisemitas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es el primer ministro israelí, el impresentable Netanyahu, el principal responsable de asesinatos y del genocidio en Gaza con la venia de su cerril y gran amigo Donald Trump. ¿Dónde está la batalla cultural en Estados Unidos contra este sujeto?

Dos perniciosos tipos con sobresalientes papeles en esta distopía diaria que tenemos el disgusto de saborear y que pretendemos neutralizar con la cogorza proporcionada por el mando a distancia de la tele y tomando cervezas bajo el patrocinio de Ayuso, esa feriante experta en blanquear el fascismo. El presidente estadounidense es el abusón del barrio rico, que golpea a los más débiles y estos se humillan ante las alas de un capitalismo salvaje por la gracia de Dios y de las urnas.

El segundo mandato de Trump es mucho peor que el primero, y el dinosaurio-presidente amenaza diciendo que tiene cuerda para seguir haciendo de las suyas, montando números circenses en su país, con el «más difícil todavía», y en la amplia pista del mundo, donde airea sus aranceles y se ríe de la Unión Europea. El ultraderechismo y el derechismo navegan dispuestos a todo con tal de llevarse el gato al agua e imponer sus tesis y reglas del juego en contra de una mayoría social que, en parte, les premia en las elecciones y que, increíblemente, puede seguir premiándoles con más holgura y rindiendo honores a la desmemoria y a la ausencia de una auténtica democracia.

La insensatez distópica gana puestos a la sensatez. Y la lógica adelgaza y engorda la ilógica. El despropósito. Los ejemplos se acumulan en el cuarto trastero. Casos de corrupción política, hecatombes varias, intereses geopolíticos, el próspero comercio de armas o el 5 % del PIB en gastos de defensa, impuesto por el mandamás Trump a Europa en su propio beneficio y rechazado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El fango, la «bulocracia», la desinformación, las manipulaciones y las malas artes, en suma, conforman ese pan nuestro e indigerible. Mas líbranos de él… Es decir, quienes contribuyen a embarrar la cancha, sean individuos de diversa ralea, dirigentes o medios y pseudomedios afines, indeseables y subvencionados al servicio del amo que paga. Que anhela el manejo de las riendas totalmente. Este es el paisaje de la distopía que disfrutamos. Puede ir a más o a menos. Depende.

Por tanto, es vital una actitud crítica y certera. Cultura ante todo un cúmulo de circunstancias negativas. No tragarse cualquier píldora suelta por ahí y defender a ultranza el periodismo libre para sostener alguna chispa de optimismo. Hasta cierto punto son comprensibles el desapego y el hartazgo de la ciudadanía frente a ciertos problemas. Pero tampoco se trata de caer en las trampas de las élites y de los más autoritarios. Solo pondrían en jaque a la población, como está ocurriendo en Francia con la anestesia del verano para que el golpe, de entrada, encaje un poco mejor. Después ya veremos. Porque el asunto no aconseja cruzarse de brazos. Bien está indignarse con fundamento coherente. Lo demás es rendición fácil. Pasar por un estrecho aro.

Si a todo esto le añadimos la crisis climática y la ola de incendios, no falta de nada en el soez parque temático que nos obsequian amablemente. En este aspecto se requieren vigilancia, prevención rigurosa y capacidad de extinción. Las tres cosas no han demostrado tener el nivel deseable. Es preciso exigir responsabilidades a los que administran las autonomías del PP, a quienes les preocupan más los cazadores, o a los pirómanos sueltos a fin de que la distopía real se pueda ir difuminando de algún modo. No lo parece. Fíjense que el PP reclamó al Gobierno el doble de medios aéreos de los que dispone la UE. No les importa hacer el tarugo y el ridículo con tal de intentar meter el dedo en el ojo del «malvado» Sánchez.

Los delirios de grandeza no tienen límites para algunos personajes de la fauna política ibérica. El próximo octubre, Hispanidad 2025 adquirirá los tintes delirantes de la presidenta madrileña. Tira la casa por la ventana con más de un millón y medio de euros para financiar actuaciones musicales y otras actividades adjudicadas a dedo. El gasto millonario contrasta con la crisis de precios y los recortes en servicios públicos esenciales. Da prioridad a la prepotencia, la propaganda y los fastos, mientras las verdaderas necesidades ciudadanas quedan en un rincón polvoriento.

¿Reclamo turístico? ¿Una apuesta estratégica en favor de Madrid como capital cultural del mundo? Menos relumbrones y más eficacia con el bolsillo de todos. Qué importan las notables carencias de la sanidad y la educación públicas… Para disimular y ofrecer imagen de generosidad está previsto destinar un euro solidario por dorsal, mediante una carrera, a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Empujada por su correspondiente titiritero, Díaz Ayuso busca siempre réditos políticos como seña de identidad. Ahora, con todo este pretexto, no iba a dejar de ejercer su diplomatura en cinismo y puerilidad. Y le funciona. En otro artículo hablamos de un distópico y carnavalesco horizonte. Hoy decimos que la distopía nuestra de cada día no tiene freno.