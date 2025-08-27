Aprender de puntillas. / Reme Picó

Hace tiempo que se viene comentando con preocupación que los jóvenes apenas leen, que cuando estudian pasan por encima de los temas sin profundizar suficientemente, que cuesta trabajo que reflexionen de manera autónoma, que aprenden solo lo justo para aprobar los exámenes, que así el saber apenas les queda cogido con alfileres.

Aunque, en realidad, no son los únicos que sobrevuelan los conocimientos sin ahondar en ellos, lo hacemos muchos de nosotros. Pensemos en las consultas continuas a Google, que cubren con sus respuestas inmediatas el vacío de las cotidianas ignorancias. Pensemos en el desprestigio que tiene el estudio serio, la mala prensa que ha envuelto siempre a “los empollones”, el éxito que tiene evitar estudiar o trabajar a los mínimos.

Las asignaturas cuatrimestrales de la Universidad tampoco colaboran nada, son demasiado cortas, y tanto profesores como alumnos saben que no da tiempo a ahondar. De manera que el nivel de preparación va bajando, la demanda se adelgaza para evitar disgustos y los resultados en cuanto a la adquisición de conocimientos son cada vez más pobres.

De hecho, en nuestros centros educativos hay asignaturas que se aprueban a base de hacer trabajos, otras en las que se aconseja a los alumnos estudiar los resúmenes o los puntos clave de los temas (que serán los que saldrán luego en los exámenes), hay algunas en las que se preparan las preguntas del examen colectivamente “para un mejor rendimiento”, e incluso a veces, los exámenes son de tipo test para facilitar aprobar en las prescriptivas evaluaciones.

Ahora, por si faltaba algo, han aparecido unas “píldoras” que se lanzan a base de pequeños discursitos en los que, supuestamente, está lo “fundamental” de cada tema. Y, sobre todo, ha irrumpido en el escenario la inteligencia artificial que incluso hace los deberes y resuelve el tema de las composiciones escritas, las monografías, los mapas conceptuales y otras minucias.

El curso pasado impartí una conferencia en una Universidad andaluza en unas jornadas sobre Educación Infantil. Uno de los alumnos, que estaba cursando cuarto de magisterio, se me acercó y me dio las gracias por haber escrito el libro “Los pendientes de la maestra”. Le dije que me alegraba que le hubiese gustado el libro y me confesó que lo que ocurría es que para él había sido un libro muy importante… ¡Porque era el primero que había leído entero!

Me quedé impresionada. El chico estaba acabando una carrera en la que, digamos, hay mucho que leer. Para ser maestro es preciso conocer las líneas pedagógicas pasadas y actuales, saber y comprender a fondo la psicología evolutiva, estar familiarizado con los principales pedagogos, documentar y manejar modelos, metodologías, técnicas, materiales y líneas de trabajo. Y sin leer…

Observo que las costumbres se aposentan y que lo único que verdaderamente genera un cambio significativo en la dinámica de este aprendizaje de puntillas que se ha instalado entre nosotros es el afloramiento de una actitud apasionada e implicada en los maestros. Cuando el profesor de Historia muestra el amor que siente por su asignatura explicando con calor e implicación cómo vivía la gente en la Edad Media, qué desencadenó la Segunda Guerra Mundial, o qué ideas sentaron las bases de la fundamentación de la Revolución francesa, parece que algunos de los alumnos se despiertan de su letargo y vibran sintiendo el malestar, la injusticia, la indignación o el placer ante los acontecimientos. Y piden más, queriendo saber los detalles, las concreciones, los lugares, los protagonistas.

Y es que si quienes transmiten tienen su deseo puesto en que los alumnos conozcan, aprendan y reflexionen sobre cualquier temática y les leen, les cuentan, y les piden que investiguen, su pasión se va contagiando alrededor y hasta llega a verse a los chicos desmontando máquinas, recitando poemas, haciendo experimentos, ensayando para argumentar en los debates filosóficos o buceando en las fuentes para comprender mejor.

Creo que no podemos conformarnos con este caminar sin pisar tierra firme que se lleva ahora. No podemos renunciar a abocarnos con nuestros alumnos en el análisis de un texto literario, en la mecánica de una ecuación, en la discusión de un matiz, de un giro, o del sentido de una frase. Si lo hacemos, seremos cómplices de la situación, olvidaremos ofrecerles la mejor comida a degustar, ignoraremos que el saber ha de llegar íntegro a estos chicos y chicas para servir de trama base de su pensamiento y permitirles conocer, disfrutar y cambiar las cosas cuando haga falta.

Seamos generosos, démosles junto con los conceptos nuestras actitudes de amantes de las palabras, de los números, de los inventos, del pensamiento, del arte… Pongamos nuestras pasiones en juego. Eso posiblemente movilizará su deseo de saber aún dormido.

“Yo pongo las tildes cuando acabo un escrito”, me dijo mi nieto de quince años no hace mucho. En qué me vi para hacerle notar que las palabras van con su tilde incorporada, que no se puede posponer su colocación porque es fácil olvidar ponerlo, porque se puede cambiar el sentido de lo escrito y porque hay unas leyes del lenguaje que así lo marcan. Ojalá su profesora de lengua hubiera escuchado su comentario, así habría podido desmontar una hipótesis de funcionamiento que induce a errores y se aleja de las normas de la palabra escrita. Implicación, insistencia, profundización… Cuestiones que se manejan poco, pero que son precisas y señalan un camino certero y riguroso para acompañar el estudio de los que empiezan.

Tenemos que plantear el saber como lo que es, algo atractivo y valioso. Esto requerirá hablar mucho con los niños y escucharlos. Y no solo en las cosas del saber, sino también en las cuestiones emocionales y relacionales. Conocer el mundo afectivo y saberse manejar en los asuntos sentimentales es importante y necesitará un acompañamiento consciente de los maestros.

De modo que intentemos despertar en los niños su curiosidad innata. Invitémosles a pensar y a crear. Ofrezcámosles como auténticos regalos la escucha, el trabajo, el esfuerzo, los límites y el saber. ¡Les serán muy necesarios!