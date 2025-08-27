El crepúsculo del verano

No he querido dejar de dedicarle unas líneas al final de la época más bulliciosa y, para los jóvenes, quizás la más fantástica del año: el verano.

En la década de los 60, el gran Dúo Dinámico despedía el verano todos los años con aquella melancólica “canción-himno” que se escuchaba en todos los guateques: “El final del verano, llegó, y tú partirás…”.

El verano de antes era apacible, transcurría por ciudades y pueblos con sus humildes fiestas, cenando a la fresca en calles y plazas, conversando entre vecinos mientras los chiquillos jugaban.

El verano de ahora se ha convertido para una inmensa mayoría en una diáspora. Ya se ha hecho un clásico el preguntar a familiares y amigos dónde han pasado las vacaciones, dando por hecho que han tenido que salir de viaje. Parece que el permanecer una familia en su domicilio sea un signo de escasez, o de ser un aburrido, o de ambas cosas a la vez. No creo que sea así, pero cada uno es muy libre de pensar lo que le parezca. La realidad es que existen muchas personas que prefieren quedarse instalados en la confortabilidad de su hogar antes que andar atropellándose, maleta en ristre, unos con otros como si fueran hormigas en las colas de las estaciones, aeropuertos, o tomar parte de la “operación salida o retorno” donde las cifras de muertos son muy numerosas. Por supuesto, todo aquél que realiza un trabajo —que, dicho sea de paso hoy en día es una bendición— tiene derecho al descanso, pero el modo de hacerlo es muy subjetivo y no debe estar supeditado a los parámetros que imponga la sociedad.

De todas las maneras, este año ha sido especialmente catastrófico en todos los sentidos. Y es que, queramos o no, es imposible conciliar los viajes, fiestas, baños y demás actividades vacacionales sin que tengamos que pagar un tributo por ello: accidentes, ahogados, fallecidos por golpe de calor, averías ferroviarias… Pero este año ha sido fundamentalmente brutal, sobre todo por los salvajes incendios que han asolado a una inmensa parte de nuestra geografía peninsular. Esperemos que los damnificados que han perdido su casa, su ganadería y, en general, sus medios de vida, sean recompensados con ayudas públicas que, para eso, han abonado durante toda su vida los impuestos correspondientes.

Pero, también en lo gubernamental ha sido difícil. Los casos de corrupción que acorralan a la clase política, hacen que los ciudadanos de a pie se sientan defraudados y, si me permiten la expresión, estafados, por sus dirigentes que esperaban de ellos más honestidad en su cometido de administrar el dinero del contribuyente.

De cualquier manera, el crepúsculo del verano ya está aquí y, con ello, la vuelta al cole, pero de eso hablaremos en otra ocasión.