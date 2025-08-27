El descontrol presupuestario amenaza al Ayuntamiento

El edifico del Ayuntamiento de Elche. / Pilar Cortés

La noticia que ha destapado INFORMACIÓN referente a que faltan 3 millones de euros en el Ayuntamiento de Elx para asegurar, hasta final de año, el pago de las nóminas de los empleados municipales es de una gravedad extrema.

Es un caso insólito. Que, en el mes de agosto, ya se prevea que no va a haber dinero suficiente para pagar los sueldos municipales de lo que queda de año, no había pasado nunca, como bien denuncia la anterior responsable municipal de Hacienda con el PSOE, Patricia Maciá, y en una cantidad tan extraordinaria. Y en un tema que se suponía que estaba bien calculado en el presupuesto para 2025 que se presentó, en su día, a aprobación plenaria. Porque la plantilla y el cálculo de sus necesidades presupuestarias son suficientemente conocidas cuando dicho documento se elabora. Lo cual nos hace pensar que, si en este tema ha ocurrido esto, miedo da intuir que ocurrirá en otras partidas presupuestarias, menos regladas como la de personal, y cuál será su resultado final en el cierre del presupuesto de 2025. Y, como bien ha denunciado CC.OO. del Ayuntamiento, es inadmisible que se ponga en riesgo el cobro de las nóminas municipales por este descontrol presupuestario en el que está Elx, y del que la plantilla es absolutamente ajena.

O las previsiones de gasto se hicieron, claramente, a la baja para maquillar el presupuesto municipal, lo que evidenciaría un modelo ocultista y pernicioso o, peor aún, la gestión diaria del mismo se ha convertido en una especie de «ancha es Castilla» o «això ho pague jo», con la salvedad de que, en este caso, la frase la pronuncia el propio alcalde, Pablo Ruz aunque el cargo de la ocurrencia se le pasa al Ayuntamiento, esté o no previsto, haya o no haya partida para ello. Es un modelo de gestión muy «resultón». Los caprichos y gustos personales se confunden con los del Ayuntamiento, en algo que, a escala local, se parece a lo de Luis XIV de Francia cuando dijo aquello de «El Estado soy yo». Éste, que era un modelo de rey absolutista, entre otras «virtudes» impresentables, respondía a un modelo de una época, pero ahora, en una democracia no se deben confundir ambos papeles y, menos aún, hacer pagar a la ciudadanía los desvaríos presupuestarios que, por caprichos personales, políticos o religiosos se están cometiendo en el poco tiempo que Ruz, con la complicidad entusiasta de Vox, lleva en el Ayuntamiento. Son actitudes más propias de un alcalde ególatra, como lo ha definido Esther Díez, de Compromís, y que debería intentar cambiar a otras más abiertas y acordes con estos tiempos. Sería bueno para él y, mejor todavía, para Elx.

El presupuesto municipal debe atender, con prioridad, a lo más necesario para el municipio y, con especial atención, a aquellas personas y zonas que requieran más inversión y dedicación. Elx es algo más que el centro, y el término municipal muy extenso y con grandes necesidades y, en cambio, la atención parece privilegiar unas zonas sobre otras y basta salir a la calle, en determinados barrios, para comprobarlo.

Y, en estos temas, llueve sobre mojado. Los problemas de gestión del presupuesto municipal empiezan a ser muy frecuentes. El déficit de más 8 millones del ejercicio 2024, haber dilapidado el importante remanente que dejó el anterior Ayuntamiento, el tener que pedir un plan de ajuste, préstamos, recortes en inversiones anunciadas, etc. denota una política poco riguroso de los fondos públicos. Se gasta con demasiada precipitación, como si se quisiera dejar huella rápidamente y, en muchas ocasiones, en cuestiones efímeras o de imagen. Se dedica mucho esfuerzo, y dinero, a estos temas y, en cambio, se observa que el tiempo va pasando (llevan más de la mitad de la legislatura) y, en los grandes temas pendientes, no se avanza. Y eso que, en un gesto casi quijotesco, el alcalde, como si aquí sobrara el dinero, se ofreció a financiar, sin que correspondiera hacerlo al Ayuntamiento, parte de los mismos. Por no hablar de lo rápido que perdonó a su amigo Carlos Mazón la deuda histórica por lo de la UHM, de 43 millones de euros, a cambio de una promesa de invertir no se sabe qué ni cuándo en el célebre, y olvidado, TRAM o en una Ronda Sur que, todo apunta, volverán a ser promesas electorales para 2027, de momento.

Es una lástima que la actual legislatura encare su recta final con tan pocos resultados en inversiones urgentes y muy necesarias que, algunas de ellas, deberían estar realizadas hace años y que, todo apunta, tampoco lo estarán en ésta por falta de exigencia municipal y de despreocupación hacia Elx en otras instituciones.

Y, por si faltara algo, se ha anunciado que el Ayuntamiento ha sido víctima de un «ciberataque» que ha paralizado el funcionamiento municipal y que, además, parece que exige un «rescate» por permitir volver a la normalidad a la institución. Funcionariado y, especialmente, la ciudadanía, se encuentran muy afectados en todo lo relacionado con el Ayuntamiento. La situación es grave, destapa que no se han seguido totalmente, desde años atrás, los mecanismos para impedir o dificultar estos ataques, a pesar de las advertencias oficiales y supone una dificultad añadida a una situación ya de por sí muy mejorable. Rechazar este tipo de ataques y reforzar los mecanismos de defensa ante ellos debe ser una prioridad para evitar que se repitan en Elx y, por supuesto, no ceder ante ningún chantaje de este tipo.