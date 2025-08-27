TVE ha decidido que juguemos al Trivial por las noches. La mala reacción de los espectadores ante La pirámide ha asustado a los programadores, y cuando ya se han acumulado unas cuantas grabaciones del nuevo concurso que iba a ir destinado a las tardes acaban de anunciar que finalmente desembarcará por las noches.

Lo que quizá no recuerden muchos teleadictos es que La 1 ya tuvo su versión de Juguemos al Trivial, presentada por Pepe Navarro en 1992, y emitida los domingos por la tarde. A pesar del éxito previo de Navarro con El día por delante (un largo magacín matinal que se emitía de lunes a viernes), su participación en Juguemos al Trivial no fue tan bien recibida por la crítica. Algunos consideraron que el programa tenía una clara vocación publicitaria.

Lo peor, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque estuve allí, es que Pepe Navarro se mostraba completamente desganado ante este proyecto, y esa falta de implicación se notaba demasiado delante de la pequeña pantalla. No voy a hacerle responsable de que se me escapase el premio principal, una vuelta al mundo si adivinaba la palabra escondida tras el círculo de «quesitos», y que el día en que me tocó concursar era «perpendicularmente». Pero sí diré en mi descargo que la actitud más bien poco colaborativa por parte del presentador me despistó sobremanera. Además de la presentación de Pepe Navarro en 1992, Juguemos al Trivial también tuvo otras dos etapas, una con Jordi Hurtado en 1993 y con Juan Carlos Martín en 1994.

El responsable del nuevo Trivial 2025 será Egoitz Txurruka, también conocido como Txurru, que ha presentado las campanadas en la EiTB vasca y que está al frente del programa Esto no es normal. ¿Triunfará el nuevo Trivial?