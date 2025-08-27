Opinión | Sense pèls a la llengua
Sense pensament crític, la democràcia s’ofega
Arriba el final de les vacances i em costa retrobar la calma. Aquestes setmanes, les notícies han estat un degoteig constant de conflictes: guerres que no acaben, governs dividits, insults i crispació que omplen els titulars i, sobretot, unes xarxes socials on la irritació s’ha convertit en esport col·lectiu. Qualsevol pretext és bo per insultar el contrari –des de la gestió dels incendis forestals, a la realitat inaturable de la immigració o les possibles desigualtats pressupostàries–, en una lluita constant per acostar-se als votants en uns pròximes –encara sense definir– consultes electorals. I una realitat és òbvia, l’enrariment de l’ambient social i polític només beneficia als partits que fan del populisme i del simplisme ideològic la seua raó de ser. Tot això mentre la marea infinita dels ramats, dels qui es deixen portar per una simplificació del discurs, creix sense parar. Intente tornar a la normalitat amb la sensació que vivim dins d’un clima malaltís, i em pregunte fins a quin punt podem resistir sense que la democràcia es veja ofegada pel soroll.
Thomas Mann ja ho va descriure a La muntanya màgica: en aquell sanatori, els pacients s’enfonsaven en “comentaris verinosos, esclafits de fúria i fins i tot baralles físiques”. Era la metàfora d’una Europa que s’acostava a la Gran Guerra. Llegir-ho avui, amb els nostres debats reduïts a eslògans i la violència verbal convertida en entreteniment, fa vertigen. Mann advertia que quan el centre liberal es debilita i el diàleg ja no atrau “ni a un gos de darrere l’estufa”, la societat retrocedeix cap al “primitivisme més arcaïc”. I és això el que em preocupa: que darrere de cada broma cruel, de cada tuit violent, hi haja un pas més cap a un món on la paraula deixe pas a l’arma.
Un altre clàssic del segle XX, Robert Musil, a L’home sense atributs, també retrata aquella atmosfera d’irritació i buit. Ulrich, el protagonista, descobreix que la societat on viu està “desprovista de contingut intern”, i només pot sostenir-se en fantasies absurdes o en obedències cegues. Davant d’això, Musil proposa el que anomena el “sentit de la possibilitat”: la capacitat de pensar allò que podria ser, de no donar per definitiu el que és. Aquesta obertura imaginativa és la millor vacuna contra el fanatisme, perquè només qui veu alternatives pot resistir la seducció de l’autoritarisme.
Tot i el pas del temps, la lliçó de Mann i Musil és sorprenentment vigent: quan la paraula esdevé un combat estèril, quan el pensament crític es dissol en la irritació, les societats s’exposen al cinisme i al fanatisme. I això és el que m’ha deixat inquiet aquest estiu: comprovar que la nostra democràcia, cada dia més fatigada, corre el risc de perdre confiança en ella mateixa. Però tampoc vull rendir-me al pessimisme. Potser les novel·les no ofereixen receptes miraculoses per solucionar els problemes de la realitat, però sí estímuls per a pensar de nou, per a despertar de l’adormiment ideològic. Aquesta és la clau: recuperar la llibertat crítica, la valentia de jutjar per un mateix i de preguntar-nos si el que fem contribueix a la convivència o a la seua destrucció. Trencar, en definitiva, les inèrcies que ens marca l’opinió pública i la manca de fermesa i de responsabilitat dels nostres governants, siga quin siga el seu marc d’actuació.
Musil ho deia amb claredat en la seua novel·la: “Si existeix el sentit de la realitat, ha d’existir també el sentit de la possibilitat”. Si existeix la irritació que ens enverina, també existeix la possibilitat de l’empatia que ens cura. I això vol dir que encara som a temps. Per això, malgrat la meua angoixa d’últims dies d’agost, vull acabar amb un vot de confiança. En la humanitat, perquè sempre hi ha qui resisteix al cinisme i, en la nostra societat, perquè encara que semble malalta de soroll i fanatisme, també conté reserves de diàleg, d’ironia i de creativitat. Si sabem despertar-les, si recuperem el pensament crític que ens fa pensar i no sols reaccionar, la democràcia podrà respirar de nou.
- Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros
- La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- La puerta de la discordia en el atropello mortal de El Moralet de Alicante
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- Discusión fatal en un local de ocio en Santa Pola: el cliente muerto y el gerente detenido
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
- Fallece ahogado un hombre de 74 años en la playa de La Mata de Torrevieja