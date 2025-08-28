Si el cambio climático fuera un juego de escape, el código para encontrar la salida en Alicante sería 3/30/300. Síguenos hasta el final y te lo descubrimos.

Estamos sobrepasados. Es una evidencia que el cambio climático lleva a un aumento de las temperaturas y olas de calor continuadas e intensas. En el Mediterráneo ese aumento es un 20 % por encima de la media del planeta y en Alicante impacta de manera brutal. Sus efectos son exponenciales y graves sobre nuestra salud, convivencia, desigualdad, seguridad, economía y futuro. Tenemos delante de los ojos un problema de primer orden, negarlo es una insensatez, verlo y no actuar es una gran irresponsabilidad, comprometerse a intervenir y no hacerlo es deshonesto.

¿Qué hace el gobierno municipal para la gran adaptación y mitigación imprescindible ante este problema? Además de palabras vacías y compromisos incumplidos, nos traslada a la ciudadanía la obligación del autocuidado con consejos, sin asumir ninguna responsabilidad en su gestión. Ni medidas a corto plazo ni planes de acción contra el calor ni incluir una respuesta en el diseño de la ciudad. Las medidas de mitigación y adaptación no están en su cabeza, ni en lo que han hecho hasta el presente ni en el futuro.

Y ello a pesar de que en estos últimos años se han adquirido obligaciones de adaptación de la ciudad al cambio climático con instituciones europeas, por las que se han recibido millones de euros; pero el resultado ha sido hacer obras duras justo en sentido contrario: suelos calientes, no permeables, zonas sin bajas emisiones reales, carriles bicis ausentes y/o ilegales, talas masivas de árboles de porte alto…; incumpliendo los compromisos y con un despilfarro evidente.

¿Y de cara a afrontar el futuro? Pues tampoco, ya que vistos los documentos presentados como avance del Plan General Estructural de la ciudad no plantean qué hacer desde el urbanismo por nuestra seguridad climática frente al caos. No diagnostican, no evalúan vulnerabilidades, amenazas y riesgos, ni diseñan un Alicante que favorezca la reducción de emisiones y dotada con zonas verdes de acuerdo a sus necesidades de reducir su isla de calor. Ni contemplan el riesgo para nuestra economía por el aumento de temperatura.

Ya existe gran cantidad de información, estudios, guías y experiencias, nacionales e internacionales al alcance del gobierno municipal, en los que se plantea que la ciudad sea: Eficiente, Permeable, Sociable y Saludable. No afrontar esta emergencia solo se entiende porque el Ayuntamiento ha decidido por acción u omisión, destrozar el futuro e incluso el presente de generaciones alicantinas, dejando una ciudad invivible y que no se querrá visitar.

Muchas ciudades en los cinco continentes, con gobiernos inteligentes y eficientes de todo signo, se han tomado en serio la situación y se han puesto en marcha; como París que en 2023 realizó un simulacro y elaboró su Plan 50º en el que se plantean medidas como quitar hasta el 40 % de asfalto o plantar 170.000 árboles; o como Barcelona que a su Plan Clima le ha añadido este verano su Plan Calor con una detallada lista de compromisos valorados económicamente y con estrategias a corto, medio y largo plazo hasta el 2035.

Ya llegamos a la clave 3/30/300. Desde que Naciones Unidas presentó en 2021 el documento: Ciudades saludables y resilientes, en el que adoptó como estrategia la regla 3/30/300 de C. Konijnendijk, esta regla se ha incorporado a todos los documentos posteriores por su evidencia científica y claridad. ¿En qué consiste? Establece tres criterios absolutamente necesarios en el diseño de la ciudad para que esta sea saludable y resiliente:

3. Todo el mundo debe poder ver 3 árboles de porte alto desde su casa, lugar de trabajo o estudio.

30. Debe existir un 30 % de cubierta verde en cada barrio.

300. La distancia máxima a la zona verde de alta calidad más cercana debe ser de 300 metros.

La asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (en la que está Alicante) se comprometió en 2022 a que los ayuntamientos españoles cumplirían esta regla en ocho años, y la Generalitat Valenciana en 2023 elaboró para ello una Guía de Urbanismo Sostenible en el Marco del Cambio Climático.

Esta regla es solo una parte de lo que se necesita hacer, pero es básica. El Ayuntamiento de Alicante tiene el compromiso (por los acuerdos suscritos y los fondos europeos recibidos) y la obligación (por nuestra salud y economía) de afrontar el problema y hacer un plan que incluya la regla 3/30/300 en el Plan General Estructural de Alicante y plasmarlo en el Plan pormenorizado barrio a barrio. La ciudadanía no podemos enfrentarnos en solitario ante una amenaza que nos supera. El Plan General no puede ser irreflexivo y cortoplacista; queremos un gobierno municipal sensato, responsable y honesto; nos jugamos mucho.