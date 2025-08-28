Mil caras y mil vidas de Jorge Semprún

Hasta el 31 de agosto y en la Biblioteca Nacional de España se ha podido visitar la exposición Jorge Semprún. El largo viaje comprendida como uno más de los varios actos que se han organizado en España desde 2023 con ocasión del centenario del nacimiento de Jorge Semprún.

Fue Semprún uno de los escritores españoles del siglo XX, quizá el que más, con mayor proyección mediática y cultural en Europa. En Francia y en Alemania fue un escritor venerado. Sus libros se vendieron por cientos de miles desde que debutó en la literatura en 1963 con El largo viaje. En Alemania sus lectores pagaban una entrada por ver a Semprún leer y comentar pasajes de sus libros. En España su presencia mediática fue relativa. Sus coetáneos por razón de edad siempre lo vieron o como un señorito de izquierdas al que le había dado por escribir o como un rojo peligroso sin ideas que a pesar de venir de buena familia luchó contra el franquismo. Poco a poco, y sobre todo en sus últimos años, Semprún comenzó a ser descubierto por una nueva generación de españoles que no sólo se interesaron por su literatura sino también por su pasado antifranquista como enviado del PCE a España para testar a la sociedad española y para organizar, con el exilio interior, actos y manifestaciones contra la dictadura.

Dada la condición de su padre, José María Semprún Gurrea, alto cargo de la administración republicana, Jorge Semprún tuvo que abandonar España en compañía de su familia tras el golpe de Estado de 1936 uniéndose a la resistencia francesa contra los nazis nada más llegar a Francia. Fue internado en el campo de concentración de Buchenwald tras ser torturado por los nazis y después, ya recuperada la libertad con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi, enviado a España por el PCE para realizar misiones antifranquistas. Con documentación falsa elaborada por Domingo Malagón, Jorge Semprún fue enviado a España desde 1953 por el PCE como agente clandestino con multitud de identidades: Gérard Sorel, Agustín Larrea, Federico Artigas, Jacques Grador o Federico Sánchez. Cada uno de esos nombres se refería a una actividad concreta con una vida detrás organizada por si era interrogado por la policía española o francesa. Durante los diez años que entró y salió de España de regreso a Francia en misiones de espionaje, la policía española nunca logró ni siquiera seguir su rastro. Una policía, y su aparato represor del que formaron parte los jueces, que era muy buena torturando sindicalistas pero muy torpe para conseguir conocer la identidad de Federico Sánchez ni su aspecto físico.

En esta exposición los visitantes han podido observar por primera vez en España, e incluso leer, algunas páginas de varios de los guiones originales escritos por Semprún, con sus anotaciones a mano, para películas como La guerra ha terminado (1966). Vídeos con sus entrevistas en la televisión francesa a lo largo de varias décadas, pasaportes y documentos de identificación falsificados de Semprún y de otros miembros de la clandestinidad española en Francia y el material con que eran realizados, fotografías de Semprún en medio de la montaña con sus compañeros del grupo Jean-Marie Action que formó parte de la lucha de la resistencia francesa contra los nazis, así como informes de la policía franquista sobre sus fracasados intentos de su detención.

En una de las vitrinas se podía leer la primera página del informe que el Ministerio de Información y Turismo realizó en 1972 en relación con la película-documental Las dos memorias (1974) que dirigió Semprún. Aunque faltaban pocos años para la muerte del dictador y el fin de la dictadura, el franquismo seguía vigilando a Semprún con el anhelo de detenerlo. Por mucho que ahora digan lo contrario los descendientes de todos aquellos y aquellas que ayudaron a sostener una dictadura durante casi cuarenta años, el franquismo persiguió a los que consideraba sospechosos hasta el último momento.

También en esta exposición se ha podido ver por primera vez uno de los informes previos que la dirección del PCE hacía antes de cada viaje de Semprún a España. En él se puede leer que Semprún se reunió con editores y escritores en Valencia y en Alicante en uno de sus viajes. En concreto, en Alicante estuvo tres días y se reunión con Manuel Molina y Vicente Ramos de la editorial Ifach. ¿Dónde se hospedó Semprún en Alicante? ¿Qué hizo las horas que mediaban entre una reunión y otra? ¿Estuvo caminando por el Paseo de la Explanada? Muchos años después, a principio de los años 90, siendo estudiante de la Facultad de Derecho de Alicante, yo comencé a leer a Jorge Semprún. No era una lectura fácil para un joven de poco más de veinte años. Los continuos flashbacks, sus referencias a la geopolítica de los años 50 y 60 europeos y sus idas y venidas por media Europa me atraparon de inmediato. Jorge Semprún se convirtió en mi ejemplo a seguir.