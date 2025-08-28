Mira al que mira

Por supuesto que me gusta la música. Pero unas más que otras. Los Festivales de verano de las madrugadas televisivas acogen conciertos del más diverso pelaje. Genéricamente se suele denominar a estos eventos jazz. Pero el contenedor es demasiado amplio para que quepan músicas tan diferentes que sean capaces de cautivar y agotar la paciencia de un mismo oyente, según de qué formación se trate.

Yo tengo mis gustos, como todo el mundo. Pero además de prestar atención a las melodías, me divierte poner un radar que capte las reacciones del público. Me gusta mirar al que mira, por eso celebro con júbilo que en todos estos conciertos los realizadores se entreguen en las tomas a los espectadores.

Hasta el momento, uno de los conciertos que más me impactó fue el trío de Brad Mehldau. Sobrio. Elegante. En ese apenas hubo planos para la platea. Todo lo contrario que lo ocurrido en los casos de Baskolombia y Minyo Crusaders. En mi caso, ni uno ni otro captaron mi interés. El ritmo, de tan sincopado, llegaba a resultar cansino. Pero siempre me quedó el comodín del público. Me gustó verlos disfrutar. A ese tipo de conciertos no suelen ir espectadores demasiado jóvenes. Se puede decir, sin temor a ofender (yo soy uno de ellos) que quienes pueblan los recintos son personas con las sienes plateadas, de los que jalearon en sus primeros tiempos a Llach y a Serrat.

Otro de los mejores conciertos emitidos fue el dúo de pianos ofrecido por Miquel Mezquida e Iñaki Salvador, que se celebró en un parque. Daba verdadero gozo ver a toda esa gente mayor tumbada en hamacas, recostada sobre el césped, arqueando sus cuellos al ritmo de la música. Los conciertos finalizarán el 25 de septiembre. Todavía quedan muchas noches de ensueño.