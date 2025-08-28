La ladera de Elche donde pasan habitualmente ciudadanos para hacer deporte. / INFORMACIÓN

¿Qué tienen que ver con Elche los conocidos versos de «Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas», pertenecientes al Romancero gitano (1928), de Federico García Lorca? Si prescindimos del simbólico sentido de deseo frustrado que el poeta concedió al «verde», este adjetivo no es solo el color que identifica a la ciudad de Elche y a su equipo de Primera, sino que pudiera ser uno de los motivos identificativos de una política medioambiental más sostenible, porque de lo que no cabe duda es de que los parques y las calles deberían ser más verdes, más verdes las laderas del río; y más verde y más sombras debería haber en los colegios e institutos, en las arterias principales de la ciudad y en todos los espacios que los técnicos considerasen conveniente para que se pueda alcanzar ese antiguo propósito de convertir Elche, en 2030, en una ciudad más saludable.

Estas palabras previas las he escrito después de leer en este periódico una breve información sobre la «obligada» modificación presupuestaria que el gobierno local tiene que aplicar para suprimir temporalmente el plan de mejora del arbolado viario. Esa minúscula noticia cuestiona la que, a mi juicio, era una loable iniciativa que el alcalde Pablo Ruz ha defendido como una seña de identidad de su legislatura: algo tan sencillo y complejo como plantar árboles.

Tras las últimas elecciones, el primer mandatario emprendió una cruzada personal para embellecer la ciudad con actuaciones que han sido criticadas por unos y elogiadas por otros. Formado en materias artísticas y defensor de la preservación del Patrimonio, Pablo Ruz ha llevado a cabo actuaciones estéticas –maceteros, cambios de farolas, plantación y sustitución de árboles, alcorques con naranjos, nuevo diseño de algunas calles con plataforma única…–, que han suscitado un pequeño debate, pues el principal partido de la oposición veía en esa iniciativa un propósito meramente estético que acarreaba un dispendio innecesario, con la consiguiente desatención de otras necesidades básicas para algún sector de la población.

Al margen de esta polémica, que aquí no juzgamos porque ninguna ideología previa condiciona lo escrito, es obvio que no todos los ciudadanos valoran del mismo modo esta tímida campaña de embellecimiento de la ciudad. Aunque sospecho que este interés del alcalde será una cuestión indiferente para muchos ilicitanos, creo, como ciudadano atento al devenir de las cuestiones que afectan al bien común, que «embellecer la ciudad» y llenar las calles y los colegios de sombra no debería considerarse una acción baladí, sino más bien necesaria. Por eso no estaría de más un plan de actuación que convierta Elche en una ciudad más respetuosa con el medioambiente.

Quienes acostumbramos a caminar por la ciudad y visitamos sus parques, vemos con gozo la proliferación de árboles en algunas vías públicas. Esta tímida repoblación no debería entenderse como un dispendio, sino más bien como una inversión en bienestar y en política climática, teniendo en cuenta que esas actuaciones tampoco deberían suponer ninguna merma en la política social o asistencial. En cualquier caso, la ciudad que imaginamos debería ser en el futuro un lugar más verde y sostenible, en consonancia con las singulares señas de identidad que se han sabido conservar. Y esto debería ser así por muchas razones: porque es verde la primera impresión que cualquier visitante graba en su retina cuando la visita; porque es verde el palmeral, ese oasis siempre necesitado de conservación; porque es verde el maravilloso parque municipal, un espacio de paz integrado en la ciudad; porque cada vez es más verde el campus de la Universidad Miguel Hernández, convertido en un acogedor jardín botánico que alberga muchos ejemplares de árboles y flora perfectamente identificados, un espacio que ya es un verdadero patrimonio natural; y porque son verdes las laderas del río Vinalopó, un lugar único con un inmenso potencial para usos recreativos y deportivos.

Tanto el PSOE en anteriores legislaturas como el PP en la actual han redactado planes estratégicos en los que se recogen actuaciones con el propósito de que Elche sea en torno al año 2030-2035 una ciudad más verde, sostenible y saludable. En este sentido, durante los últimos años ha habido muchas propuestas para regenerar las laderas del río, pero casi todas han acabado en agua de borrajas. Consciente de que las grandes obras se hacen poco a poco, habría que agradecer esa lenta y acertada reconstrucción que desde hace unos años se está acometiendo en la ladera, una actuación basada en el trazado de sendas que facilitan el acceso, en la construcción de pequeños muros de piedra artificial y de ajardinamiento, con el propósito de convertir los alrededores del cauce del río en un verdadero pulmón verde. Y como sospecho que la política es algo así como hacer posible lo que es posible y poco más, animaría a seguir plantando ejemplares, pero no solo de plátanos –esos agradecidos árboles de hoja caduca y generosa sombra–, sino también de otros como los almeces, aún escasos en nuestra ciudad.

Insisto en la recuperación de la ladera porque es un espacio muy utilizado que tiene infinitas posibilidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya sean deportistas o simples paseantes. En este sentido, habría que reivindicar la grata experiencia que supone caminar junto al cauce del río, sabiendo que desde el centro de la ciudad se puede llegar al camp d’Elx, una posibilidad que no existe en muchas ciudades que tienen dimensiones similares a Elche. Esto debería ser razón suficiente para convertir las laderas en un eje neurálgico de exuberante naturaleza que interconecte los barrios con el centro, precisamente ahora que ya es posible recorrer la senda que une el Pantano con el Parque Natural El Hondo.

El Elche del futuro deberá ser verde. Existen mimbres para que así sea. Y además lo cantó Lorca: «Verde que te quiero verde».