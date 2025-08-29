12 años prestando servicios de salvamento en playas

En relación a un artículo de opinión publicado en el periódico de referencia acerca del sistema de baño adaptado de las playas de El Campello de Alicante en el que se critica el servicio, a su contrata y al Ayuntamiento queremos salir en defensa de nuestros intereses y manifestar lo siguiente:

1º Provita, scm, fundada en 1988, lleva 12 años prestando sus servicios de salvamento en playas y concretamente gestiona puntos de baño adaptado en más de 20 puntos repartidos por la costa mediterránea a total satisfacción de los ayuntamientos contratantes.

En el caso concreto del Ayuntamiento de El Campello, llevamos con este, dos años, y hemos sido objeto de controles semanales por parte de los gestores que envía la Concejalía de Playas, así como de los inspectores de Banderas de Calidad y de Banderas Azules y todas ellas han resultado satisfactorias sin menciones negativas en las actas.

2º existe un problema con las camillas de cambio de personas y es que simplemente nunca las ha habido y además no caben enteras dentro de los módulos de vestuario. En 2024 ante la petición de esta misma usuaria se trasladó una camilla para este fin desde nuestros almacenes en Castellón y resultó que hubo que retirarlas porque no cabían dentro y entorpecían a los demás usuarios cambiarse en los citados módulos de una forma aceptable.

3º la rueda rota que se menciona se pinchó un viernes festivo y pese a que se intentó arreglarla in situ hubo que esperar al lunes, primer día hábil, para encargar una rueda nueva a la empresa suministradora con sede en Paiporta (Valencia) estando la misma el martes, instalada en la silla en cuestión, sobre media mañana en que llegó a la playa por mensajería.

4º el servicio de baño adaptado NUNCA ha estado en manos de ninguna asociación o fundación. Siempre ha estado contratado con la empresa que gestionaba el servicio de salvamento en la playa de El Campello.

5º el servicio de baño adaptado no está preparado, ni adaptado, ni contratado con condiciones especiales para personas con diversidad funcional que precisen recursos especiales. Solamente están pensados y contratados para personas con movilidad reducida de primer nivel por lo que las personas con necesidades especiales es más propio que acudan a playas donde si exista este servicio específico.

6º la empresa nunca ha dado la callada por respuesta a nada. Los trabajadores de la empresa siempre explican qué podemos y no podemos hacer y aconsejan opciones cuando está en su mano hacerlo. La coordinación in situ de la playa exactamente lo mismo, por la persona que tenemos contratada tenemos claro que es imposible que se cruce de brazos y no intente ayudar y la dirección de la empresa desde Castellón y Madrid siempre estamos dispuestos a solucionar los problemas de la mejor manera posible. Desde la dirección en ambas provincias no tenemos constancia de que alguien se haya dirigido a nosotros para pedirnos aclaraciones o ayuda por lo que es imposible que «hayamos dado la callada por respuesta» tal y como dice esta señora.

Contestación al artículo de Dña. Natalia Velilla Antolin.