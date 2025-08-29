Elche: la conciencia de ser gran ciudad

Panorámica del Palmeral de Elche. / Antonio Amorós

Hay palabras que, dichas sin pensar, pueden pesar como piedras. Una de ellas es esa manida expresión de que Elche es un «gran pueblo». Lo dicen algunos con afecto, como quien acaricia un recuerdo de infancia. Otros lo sueltan con ligereza, sin reparar en lo que implica. Pero basta detenerse un instante para comprender que esa definición no solo es injusta: es una losa que nos impide mirar con claridad lo que somos. Elche no es un pueblo crecido a golpe de azar. Elche es una gran ciudad. Y hasta que no lo asumamos con cariño, con lógica y con la admiración que merecemos, seguiremos renunciando a nuestra propia grandeza.

Porque ser ciudad no es una cuestión de rótulos administrativos ni de discursos políticos vacíos. Ser ciudad es un estado de conciencia. Es reconocerse en las calles, en las plazas, en los barrios, en sus pedanías y sentir que todo ello forma parte de una urbe viva, diversa, compleja y rica. Y en eso Elche lleva siglos siendo ciudad: desde los íberos que nos legaron la Dama, hasta los árabes que crearon un Palmeral que todavía nos respira; desde los oficios del calzado que nos pusieron en el mapa del mundo, hasta las generaciones de jóvenes que hoy estudian, trabajan y sueñan desde aquí hacia todas partes.

¿Acaso los casi 250.000 habitantes —más que muchas capitales de provincia— no bastan para desterrar de una vez esa etiqueta de «gran pueblo»? ¿No lo hacen también los polígonos industriales que generan riqueza, los patrimonios de la humanidad que custodiamos, las universidades que forman talento y el bullicio de una sociedad civil que piensa, debate y se organiza?

Elche es gran ciudad porque late como tal. Porque cada mañana despiertan aquí cientos de miles de personas que estudian, trabajan, crean y aman en una tierra que no se resigna a ser secundaria. Somos gran ciudad porque tenemos memoria y futuro, porque defendemos tradiciones únicas en el mundo y, al mismo tiempo, buscamos innovar y crecer. Somos gran ciudad porque llevamos la belleza del Mediterráneo en la luz de nuestras palmeras y la fuerza del esfuerzo en las manos de nuestra gente.

Pero hay algo más importante aún que las cifras o los títulos: sentirse ciudad. Una ciudad se construye primero en la mirada de quienes la habitan. Si nosotros mismos nos seguimos llamando «pueblo», seguiremos pensando en pequeño. Y Elche no puede permitirse pensar en pequeño. Una comunidad que no cree en su grandeza se condena a vivir en la modestia impuesta por otros. Y ya hemos demostrado demasiadas veces que nuestra grandeza es real.

Por eso necesitamos alimentar ese sentimiento con cariño. Con el orgullo sereno de quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. Con la admiración por una tierra que nos ha dado más de lo que muchas veces reconocemos: cultura, trabajo, identidad, belleza. Y con la lógica de quien no pide favores, sino que exige lo que en justicia corresponde: ser tratados como la gran ciudad que somos.

Porque sí, somos la segunda ciudad de Alicante, la tercera de la Comunidad Valenciana y la decimonovena de España. Pero más allá de estadísticas, somos una comunidad con alma de ciudad, con una energía que no cabe en las estrecheces de un pueblo. Una ciudad con historia y con porvenir, con heridas y con esperanzas, con contradicciones y con sueños. Una ciudad de carne y hueso, como las que importan de verdad.

El día que los ilicitanos dejemos de decir con falsa modestia que vivimos en un gran pueblo, y empecemos a proclamarnos, con cariño y sin complejos, como lo que somos, ese día Elche dará un salto irreversible. Porque no hay nada más poderoso que una ciudad que cree en sí misma.

Ser gran ciudad no es solo una cuestión de tamaño. Es una cuestión de dignidad. Y la dignidad empieza en el corazón.