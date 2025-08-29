Memoria de África

Uno de cada tres africanos vive en pobreza extrema y ocho o nueve de cada diez países viven con situaciones de conflictos armados en su propio país o en las fronteras. Hay una diferencia creciente entre las necesidades públicas y la capacidad de los estados. Los últimos diez años ha retrocedido la gobernanza en casi el 40 % de los países; la seguridad y el estado de derecho disminuyó en más del 60 % y en la mitad empeoró la protección de los derechos humanos, la participación y la inclusión. Estos trazos corresponden al informe que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el pasado 16 de julio a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad bajo el título de «Promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África» (A/80/179- S/2025/468).

La «ausencia del Estado» a que se refiere repetidamente el informe hace referencia a deficiencias críticas de la presencia funcional, por ejemplo en mantener la seguridad y el estado de derecho, la justicia, la administración pública, rendición de cuentas y transparencia, y desarrollo humano. Estos son los indicadores de la incapacidad o ausencia del Estado y es mucho mayor en los países afectados por un conflicto. La incapacidad del Estado ha aumentado el descontento y las protestas de la población. Entre 2013 y 2023 se registró en África el mayor aumento mundial de protestas antigubernamentales, un 23,8 % por año, más del doble que la media mundial, lo que refleja la desilusión de los ciudadanos con los gobernantes, desilusión especialmente aguda en los grupos marginados como las mujeres, jóvenes, poblaciones rurales, y las minorías étnicas. Más del 60 % cree que son desiguales ante la ley (Afrobarometer. Octubre 2024). El resentimiento es el terreno propicio para sustituir al Estado, los grupos armados no estatales sobre todo en regiones fronterizas y marginadas intentan adquirir legitimidad prestándoles servicios que no presta el Estado.

Las consecuencias de estas situaciones son devastadoras: las democracias están en peligro; hay una propagación constante del terrorismo -en 2024 África registró el mayor número de muertes por terrorismo por octavo año consecutivo-; se aumenta el gasto en seguridad y militar, cuando «no hay gasto militar que pueda eliminar las causas subyacentes de los conflictos». En resumen, hay una quiebra de la confianza y un fuerte desgaste del contrato social «si bien la mayor parte de la ciudadanía sigue confiando en los líderes religiosos, los militares y las autoridades tradicionales, se ha desplomado la confianza en los funcionarios electos y las instituciones oficiales del Estado (...), la escasa confianza en las instituciones tiene una relación casi directa con la violencia política, los disturbios y la radicalización». La opción de futuro es reconstruir el Estado implicándose en el desarrollo, pero no con intervenciones externas sino fortaleciendo las instituciones nacionales o de lo contrario seguirá desgastándose el contrato social.

El informe plantea una serie de intervenciones estratégicas, algunas bastante novedosas, para que el Estado recupere su legitimidad: fortalecer la capacidad fiscal del Estado como fundamento de la paz. Con impuestos similares a los países desarrollados, los países africanos, sin embargo, recaudan menos del 15 % del PIB. Es necesario mejorar la eficiencia del gasto público para reforzar la legitimidad del Estado. La ONU recomienda en varias ocasiones especialmente aprovechar las instituciones y normas tradicionales anteriores a la colonización: los dirigentes tradicionales, los líderes religiosos, los sistemas de justicia consuetudinarios e informales y las redes comunitarias sostienen los servicios y la cohesión, en especial donde el Estado tiene presencia limitada. El secretario general de la ONU se muestra crítico con las organizaciones de apoyo al desarrollo que deben reorientar su actividad dando prioridad a la capacidad del Estado buscando el fortalecimiento institucional a largo plazo. En la actualidad hay una excesiva proliferación de donantes y organismos de ayuda. La gestión del 80 % de los proyectos está a cargo de agentes no gubernamentales lo que debilita la apropiación nacional y limita la armonización en las prioridades nacionales. «Cuando los agentes externos prestan servicio directamente, en lugar de trabajar con los gobiernos nacionales y subnacionales y a través de ellos, hay riesgo de que se debiliten los dos extremos de la relación entre el Estado y los ciudadanos». El desarrollo es esencial para la paz, pero es igualmente esencial determinar quiénes lo proporcionan.

Conflictos como los de Ucrania o Gaza llenan titulares diariamente, África está probablemente más cerca, como vemos por la inmigración, y lo sentimos demasiado lejos siendo tan importante como es y será para Europa.