Cuánto tienes en la cuenta

Ya no queda nada para que vuelva con nosotros cada noche David Broncano. ¿Quién recuerda la polémica que provocó en los medios hace un año justo su fichaje en la cadena pública? Ahora nadie habla de eso. El éxito normalizó la apuesta. Haciendo un somero balance por lo que dieron de sí sus veladas no puedo dejar de pensar en la visita que le hizo la actriz Irene Escolar. Si no me falla la memoria se atrevió a contestar, en la famosa pregunta acerca de cuánto dinero tenía en la cuenta corriente, que todavía no le había dado para abandonar la vivienda de alquiler. Han pasado muchos meses de aquella anécdota, y no se puede tomar muy en serio todo lo que se dice en ese sofá donde se juega mucho con el doble sentido de las palabras, la ironía y la rapidez mental.

Pero salvo que lo haya soñado, cosa que dudo, hay respuestas que te dejan fuera de juego, y una de ellas fue la de esta profesional del cine, la televisión y el teatro. Porque si tuviese que citar a cinco actrices ubicuas y versátiles cuya presencia tiene lugar indistintamente en las ficciones televisivas, en el cine y el teatro, mi mente habría citado como por un resorte, sin ninguna duda, a Irene Escolar, a la que sigo con verdadera delectación. Que dijera que todavía no le había dado para pagarse un piso supondría, si la tomásemos al pie de la letra, la mayor demostración empírica de hasta dónde han ascendido los precios de las viviendas en la ciudad de Madrid.

Aunque tampoco es cuestión de ponernos serios, que para eso están los de ‘La Sexta Xplica’ y colaterales. Broncano, vuelve pronto. Te esperamos en buena forma. Dispuesto de nuevo a dar la campanada y las campanadas. A darlo todo.