Mi columna

Voy a reflexionar hoy, en este agosto canicular, sobre un fundamento que me ha perseguido a lo largo de la vida: la columna. Pero mi reflexión no será sobre la columna desde la mirada del arquitecto; profesión que he ejercido a lo largo de muchos años. A mi vejez me he tenido que enfrentar con otro tipo de columna para el que no estaba preparado: la columna periodística. A lo largo de mi vida las columnas habían sido de cinco estilos, según enumeraba Vignola: el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto. Y tuve que hacer un esfuerzo para aprender la geometría de cada una de las molduras que venían a establecer las partes de la columna y después de todo el conjunto del edificio. Hay que tener en cuenta, que la elección de la columna era el punto de partida que iba a condicionar el estilo del edificio.

Con el paso del tiempo aquí me tienen, de columnista, escribiendo cada quince días sobre algún tema relacionado con la dichosa arquitectura o con el denostado urbanismo y siempre con nuestra ciudad de fondo. De aquella estructura de la columna que se componía de basa, fuste y capitel, he pasado a unas columnas que se componen de introducción, desarrollo y conclusión. He de decir que escribir estas columnas me ayuda a comprender una realidad cada vez mas alejada del mundo en el que empecé a vivir.

Para poder escribir una columna no he tenido más remedio que informarme sobre el asunto. Leyendo a Fernando Savater me encontré no hace mucho con una reflexión sobre la columna periodística que derivaba hacia una plegaria a San Simeón el Estilita. Su lectura me dejo alucinado y es que no puedo comparar mi flaca querencia a las columnas con la de San Simeón, que tuvo una dedicación absoluta a la columna, por lo que pasó a la historia como «el Estilita».

Desde un punto de vista urbanístico fue San Simeón uno de los primeros santos que abandonó la ciudad para refugiarse en el desierto, en el que rezar y meditar en soledad sobre lo pecaminoso de la vida urbana. San Simeón fue un adelantado en pensar que si queríamos mantener nuestra integridad como personas debíamos abandonar las ciudades y la maldad que encarnaban. Por eso se le conoció como Simeón del Desierto. Pero lo más curioso de este santo es que con el tiempo también abandonó el desierto para regresar a la ciudad y vivir encaramado en lo alto de una columna. Pasó por ello de llamarse Simeón del Desierto a Simeón Estilita. Podemos decir que San Simeón decidió establecerse en la verticalidad. La columna primera no era muy alta pues parece que tenía solo tres metros de altura y pareciéndole demasiado próxima a la realidad terrenal construyó otra columna de siete metros para pasar definitivamente a una de diecisiete metros que le permitió aislarse definitivamente de lo terrenal. Vivió San Simón treinta y siete años en lo alto de su columna. El surrealista Buñuel hizo un retrato en una corta película titulada Simón del desierto que todavía se puede contemplar.

Pero dejemos a San Simeón y volvamos a la columna periodística. La columna es un género que permite reflexionar sobre una realidad expresada desde un punto de vista que en mi caso es explícito: la critica de la arquitectura y del urbanismo. Mi columna que se llama «Una mirada a mi ciudad» me permite asomarme a contemplar lo que pasa en la ciudad desde la mirada tal vez un poco burlona, de un viejo arquitecto que durante años ejerció de profesor de urbanismo.

Creo que la columna debe basarse en la ironía. Y para lograr esto creo que el humor debe ser el cemento que pueda unir las partes de la columna. Tengo que decir que aunque mis columnas siempre han sido arquitectónicas algún día espero llegar a escribir esas columnas que recomienda Savater que «no traten de política, ni de ciencia, ni siquiera de cultura, que sean livianas, frágiles y parezcan hechas de finísimo oro como las hojas que caen en otoño». Aunque eso es una utopía.

La columna no exige inmediatez (lo cual es un consuelo) pero es necesario tener habilidad para que el lector tenga paciencia para leerla. Para ello creo que aunque la columna exprese un punto de vista subjetivo debe informar sobre hechos que respondan a una realidad y debe ejercer la crítica arrinconando el odio y el insulto (cada día más usado) hacia aquellas posiciones del que no piensa como yo.

En fin, esperemos que en el futuro siga habiendo lectores de columnas que no solo lean los titulares y que sean capaces de detenerse a leer el contenido de una columna entera. Así mismo, espero que esta columna provoque el debate sobre arquitectura urbanismo y ciudad y nos lleve tras una reflexión crítica y a tomar partido en aquellos problemas que afectan a nuestra ciudad.