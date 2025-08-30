Percepción de peligro.

Sería difícil delimitar qué cantidad de riesgos comunes corremos a lo largo de un día cualquiera en nuestras vidas, con independencia de que vayamos buscando peligros de una forma voluntaria.

Bromeamos con el hecho de que todos estamos expuestos por igual a sufrir accidentes cotidianos, que nos caiga una maceta desde un balcón y nos abra la cabeza; que resbalemos con una cáscara de plátano y nos desnuquemos o simplemente que nos parta un rayo.

Nuestro equilibrio emocional es uno de los encargados de regular acertadamente una vida sin sobresaltos continuos, porque sería invivible el estar pensando a cada minuto que podemos morir de un infarto, de un ictus o de un cáncer, sin venir a cuento. Solo los hipocondriacos, saben perfectamente lo que es malvivir en un estado constante de preocupación por su salud.

Enfrentarse a circunstancias que nos demuestren nuestra capacidad de arrostrar, consiguen afianzarnos como valientes ante las adversidades y aumentar en muchos grados la cantidad de adrenalina, que será para nosotros un auténtico subidón. Experimentar esa sensación es la que nos lleva a buscar situaciones difíciles pero controladas, como ver cómodamente una película de terror, en la que vivimos angustias y pánico ajeno desde la butaca del cine.

Buscar sensaciones fuertes es algo inherente a la propia naturaleza, sobre todo en algunas etapas de nuestra vida. Por ello los adolescentes se embarcan en muchas aventuras de alto riesgo que encienden su motivación de una manera explosiva e incendiaria. Probar una sustancia nueva, enzarzarse en una trifulca de las que no viene a cuento, practicar sexo a la brava sin ningún tipo de protección o conducir un coche a la máxima velocidad.

El control del peligro se vuelve subjetivo para los jóvenes bajo una creencia que consiste en pensar que si algo sale mal no será en su caso sino en el caso de los demás. Es como si estuvieran protegidos por un halo mágico. Esta percepción tan potente se sustenta, entre otras cosas, porque su estado de salud y fortaleza física está en su punto más alto. De ahí que la gran mayoría de los mensajes de miedo que reciben del mundo adulto les hagan afianzarse aún más en su falsa creencia de seres todopoderosos.

Con el paso del tiempo vamos comprobando que nuestro cuerpo zozobra, que lo que antes hacíamos sin pestañear ahora nos cuesta, que nos empieza a fallar la vista, la memoria y otras muchas cualidades, entramos en una nueva dimensión de calibración del peligro, convirtiéndonos en mucho más cautos y precavidos, aprendiendo a amortiguar las emociones mediante sistemas menos arriesgados. La edad es un grado.