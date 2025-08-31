La abogacía, pilar esencial del nuevo modelo de justicia

El acelerado ritmo en la aprobación de nuevas leyes, algunas de gran calado, invita a una reflexión profunda sobre cómo los constantes cambios normativos están redefiniendo el ejercicio de la abogacía en España.

En los últimos años, España ha experimentado un aumento significativo en la actividad legislativa. Esta auténtica vorágine legislativa impacta directamente en el día a día de los profesionales del derecho, quienes deben mantenerse en constante actualización. En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de la Abogacía Institucional (Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General) que ofrece formación continua a través de cursos, jornadas, conferencias, y actividades tanto presenciales como en línea.

Entre las normativas más recientes que inciden de forma directa en el ejercicio profesional destaca La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

Esta reforma ha supuesto un auténtico cambio de paradigma en el modelo de justicia, al que todos los operadores jurídicos deben adaptarse. Esta transformación obedece a múltiples factores: al acelerado cambio social y tecnológico, a la creciente complejidad de las relaciones económicas y jurídicas, a la movilidad global, a la lentitud del sistema judicial, al crecimiento de la litigiosidad, a la judicialización de la política y a la progresiva politización del Derecho.

Uno de los ejes fundamentales de esta transformación es la democratización de la justicia, entendida como el proceso de hacer el sistema judicial más accesible a toda la ciudadanía. Esto se refleja, entre otros aspectos, en una ampliación de los supuestos de acceso a la justicia gratuita extendiendo la cobertura legal a una base social más amplia. En este contexto, la abogacía desempeña un papel esencial tanto en la organización y prestación de este servicio a través del Turno de Oficio como en su función de enlace entre los ciudadanos y la Administración de Justicia.

La democratización de la justicia implica, además, fomentar la participación activa de la ciudadanía en la resolución de sus propios conflictos, a través de medios adecuados de resolución de controversias (MASC), como por ejemplo la mediación, la conciliación o el derecho colaborativo. Estos mecanismos, se han convertido en requisitos previos para acudir a los tribunales de justicia y requieren una abogacía debidamente preparada.

Democratización de la justicia, que permite una mayor participación ciudadana asegurando un acceso igualitario a la justicia, garantizando la imparcialidad y un derecho de defensa en su doble vertiente de tutela judicial efectiva y de defensa real.

Todos estos cambios requieren de la colaboración esencial de los profesionales de la abogacía, como operadores jurídicos de primer orden. Su impulso es clave para implementar los MASC como requisito de procedibilidad, transformar los Juzgados en Tribunales de Instancia, promover la especialización de los juzgados, y adaptar la organización de los tribunales a las necesidades cambiantes de la sociedad, así como fomentar el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la incipiente pero fundamental aplicación de la inteligencia artificial al ámbito jurídico.

La abogacía española, pilar esencial del nuevo modelo de la Administración de Justicia, se encuentra en un momento de inflexión en el que su participación activa es decisiva para garantizar el éxito de las reformas legislativas en curso. En este contexto de transformación, el perfil profesional de la abogacía debe evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias.

Hoy ya no basta con un conocimiento profundo del Derecho —indispensable, sin duda—, sino que los clientes, cada vez mejor informados y más exigentes, reclaman mayor agilidad en la resolución de sus conflictos. Además, adquieren un peso creciente competencias transversales como el dominio de las nuevas tecnologías, la comunicación eficaz, la capacidad de negociación y la visión estratégica.

Desde los colegios, trabajamos intensamente para acompañar a la abogacía en este proceso: impulsando la especialización, fomentando la actualización constante de conocimientos y promoviendo el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, siempre bajo el marco de la ética y la deontología profesional. Desde el Colegio de Abogados de Elche, además, colaboramos activamente en la mejora de la Administración de Justicia a través del Observatorio del Estado de la Justicia en Elche (OJICAE) donde se dan cita todos los operadores jurídicos que actúan en nuestro partido judicial.