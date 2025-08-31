Alacantins de creu a creu

Existía un antiguo dicho popular alicantino, y por tanto en valenciano, que marcaba los límites de la ciudad Alicante y de lo que se consideraba ser alicantino de nacimiento: de creu a creu. Entendiendo como tal al espacio comprendido entre las cruces de Piedra, del Palamó y del Camino de Elche. Todo lo que venía o nacía fuera de estas cruces era considerado foraster. Por desgracia esa expresión popular ha desaparecido de nuestra habla cotidiana, incluida su traducción posterior al castellano. Y esto no es solo debido a la grave pérdida de identidad de nuestra ciudad sino también a la pérdida de su patrimonio. Algo que no nos suena a nuevo.

Aunque realmente las cruces de término no marcaban exactamente los límites del término municipal de la ciudad, eran consideradas algo así como delimitadoras del casco urbano y su extrarradio (la contornà), y por tanto de su identidad. Lo que había más allá de esas cruces ya no era la ciudad de Alicante propiamente dicha ni sus moradores eran considerados alicantinos de la capital.

De estas tres cruces únicamente sobrevive la Creu de Pedra situada hoy en la bajada del Alto de su mismo nombre en dirección a Santa Faz por la avenida de Dénia. Las otras dos, la del Palamó y la del Camí Vell d’Elx desaparecieron hace ya unos 50 años.

Una Misa de Campaña ante la Cruz de Piedra. / INFORMACIÓN

La Creu de Pedra era en su día un hito singular. Son muchos los escritos, incluso grabados, que describen el hermoso panorama de la Huerta que se divisaba desde el Alto de la Cruz de Piedra. De ahí que, cuando Fernando Alfaya proyectó el nuevo barrio de viviendas y chalets en ese paraje tuviera claro su nombre: Vistahermosa de la Cruz.

Tras su destrucción durante la Guerra Civil, la cruz fue reconstruida al finalizar la contienda con sendas imágenes cerámicas de la Santa Faz en su centro. Estas imágenes, en origen, miraban hacia Alicante y hacia la Huerta respectivamente. Hoy ya no es así ya que han sido giradas 90º. Como dijo en 2018 el periodista José Manuel Caturla en estas mismas páginas, «ahora una cara mira a una clínica de fertilidad y otra a una clínica oftalmológica». Cosas de los nuevos tiempos.

En 1995 esta cruz fue trasladada provisionalmente, junto una cruz del viacrucis, al colegio de los Jesuitas, para volver a su lugar original ya con su orientación cambiada. De nuevo tuvo que ser desmontada en 2010 al ampliarse la avenida de Dénia. Esta cruz, junto a la Creu de Ferro de la fuente de Vistahermosa, la Creu de Fusta y las estaciones del viacrucis, fueron almacenadas en la Fábrica de Tabacos hasta su reconstrucción en sus nuevas ubicaciones a comienzos de 2011.

La Creu del Palamó o de Villafranqueza, ya citada en el siglo XVI, fue otra de las cruces reconstruidas tras la Guerra Civil. Se encontraba situada frente a la gasolinera llamada «de la Cruz» y fue desmontada y almacenada al edificarse la loma en la que se encontraba. El Catedrático Daniel Jiménez de Cisneros escribió que desde lo alto de esta loma «la vista se recrea con un bello panorama entre las huertas de Alicante y Villafranqueza; el Mediterráneo al sur y las montañas del Cabesó, Gijona (sic), Maigmó, el Cid y Fontcalent». Jiménez de Cisneros nos la ubica claramente: «a la orilla del camino, en el punto culminante de éste, se alza la Cruz del Palamó» citando un viejo molino de viento en sus proximidades.

De esta cruz no hemos hallado fotografías, pero el periodista Francisco Bas Mingot la describió como «simplemente, una cruz de hierro sobre una columna de piedra». Existe en el Archivo Municipal un plano datado en 1947 relativo a la construcción de una cruz anónima que encajaría en la descripción del periodista. Paco Bas contaba en octubre de 1966 en estas mismas páginas que existía la costumbre de santiguarse al pasar bajo esta cruz «que bendecía igualmente al campo y a la ciudad». Bas advertía que la cruz corría peligro porque «al pie de ella se está sacando tierra y piedra para las construcciones inmediatas. Es como si se estuviera cavando su fosa». Y así fue. La construcción de nuevos bloques de viviendas obligó a desmontar la Creu del Palamó que acabó guardada en los almacenes municipales, ignorándose su paradero actual. De ella sólo nos queda el nombre de la plaza que ocupa su lugar y el de la gasolinera.

La única foto conocida de la desaparecida Cruz del Camino de Elche. / INFORMACIÓN

La otra cruz, la del Camí Vell d’Elx o Cruz de la Florida, estuvo situada en este barrio, frente al Centro Comercial Puerta de Alicante. Un nombre curioso, ya que estas cruces como decía al principio eran como una puerta de entrada a la ciudad. Se encontraba en el llano al que confluían los caminos de Elche (hoy calle Catral y camino viejo de Elche), el del Babel o de la Cruz (hoy calle Don Julián Besteiro) y la calle de Vicente Chávarri. Más o menos en la actual Glorieta de Ángel Quevedo. Era además el límite suroeste de la antigua finca La Florida, de la familia Elizaicin. De este monumento se conserva una foto en la que apreciamos una cruz de talla antigua, único vestigio de ella ya que por desgracia fue totalmente destruida en 1936. En 1940 se proyectó la reconstrucción de la cruz del camino de Elche en piedra arenisca siguiendo el modelo antiguo ya que «la belleza artística de la obra puede admirarse [en la fotografía] y es fácil, por consiguiente, reconstruirla». La obra fue adjudicada al escultor José Ibáñez Cabrera por 1350 pesetas (poco más de 8€).

La cruz se mantuvo en pie hasta mediados de la década de 1970, momento en el que, por la presión urbanística, fue desmontada y, según cuentan los vecinos, trasladada por Don Pedro, cura de la Florida, a un chalet que tenía en el Rebolledo, dato que no he podido contrastar. Sabemos de la existencia de alguna foto de la cruz en los álbumes de los vecinos de la Florida.

Ambas cruces fueron incluidas en 1973 en la Lista de Edificios y Monumentos considerados como parte del Patrimonio Histórico-Artístico de Alicante. En el listado figura aún en pie la Cruz de la Florida y como desmontada la del Palamó.

No quisiera terminar este artículo sin hacer un llamamiento a nuestro Ayuntamiento -que nadie atenderá- para que se reconstruyan las históricas cruces de término del Palamó y del camino de Elche, añadiendo una nueva Creu de Fusta en Vistahermosa. El coste sería escaso y hay espacio de sobra en los alrededores de sus antiguas ubicaciones para levantarlas de nuevo. En palabras de Paco Bas estas cruces podrían ser, por «su significación material y espiritual, un motivo de ornato para las barriadas inmediatas» y, añado yo, afianzaría el sentimiento ciudadano de todos los alicantinos nacidos de creu a creu.