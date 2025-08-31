Cincuenta Aniversario de la rotulación de la calle León Marco Praes

Inauguración de la calle León Marco Praes, 27 de junio de 1975. / PERFECTO ARJONES / ARCHIVO MIGUEL MARTÍNEZ

El pasado 27 de junio, se cumplieron cincuenta años de la inauguración de la calle dedicada a don León Marco Praes. Fue la tarde del viernes 27 de junio de 1975, cuando se realizó el acto de homenaje a este empresario callosino y descubrimiento de la placa rotulada de esta calle ubicada en el Barrio creado por el abogado Manuel Lucas Ibáñez.

Don León Marco Praes, nació en este barrio callosino el 13 de septiembre de 1903 en la popular calle del Salitre, marchando con sus tíos a la población de la Marina Baja de Villajoyosa, para en 1924, establecer su primera industria dedicada a la confección de redes de cáñamo, comprando la materia prima en nuestra localidad y teniendo a su hermana Dolores Marco como lugar de referencia para adquisición de esta preciada materia. Adaptándose a los nuevos tiempos, fue cambiando su producción por las nuevas fibras sintéticas completando su actuación industrial con una importante flota de barcos-factorías, denominada Pesquerías León Marco, S.A. con sede en Vigo y El Ferrol, llegando a ser importante accionista de la firma Pescanova.

El 13 de diciembre de 1974, la corporación municipal acordó en pleno aprobar la moción presentada por el alcalde José María Martínez Aguado para rotular una calle a este industrial por, según palabras del alcalde en el acto de inauguración de su calle, «despejar el horizonte de Callosa y la tremenda pesadilla que se cernía sobre el pueblo». Y es que la importante fábrica Redes Gómez estaba amenazada por la quiebra, siendo una losa muy pesada para muchas familias callosinas ante el cierre de esta empresa, viéndose abocadas al paro. Ese año, con una inversión de cien millones de pesetas, ante las gestiones realizadas por el alcalde el señor Martínez Aguado ante el Gobernador Civil y llamando a la puerta del señor Marco Praes, fue adquirida la empresa en subasta, trayendo la calma a más de doscientas familias callosinas, siendo en este año 400 sus empleados. Tal hecho, entre otros reconocimientos y su labor empresarial, le valió a don León Marco ser condecorado con la Medalla de Plata por el Ministerio de Trabajo.

Así nació la empresa Cabos y Redes S.A., cuyos propietarios eran el propio León Marco Praes, junto con sus hijos Tomás, Dolores y José Marco Morell, nacidos de su matrimonio con Isabel Morell. La fábrica tenía su sede en la calle San Vicente Ferrer, denominada así por acuerdo municipal de 12 de julio de 1957 y dedicada al santo valenciano que, tras la nueva rotulación, pasó a sustituir la denominación de la antigua calle Manolete en el barrio de la Panificadora, actual ubicación de esta calle.

Pero volviendo a los actos desarrollados en la tarde del 27 de junio de 1975, estos comenzaron con una recepción a las 20,30 horas en el Ayuntamiento, para posteriormente, trasladarse a la Arciprestal de San Martín donde se celebró una misa en acción de gracias presidida por Santiago Márquez Gómez, Párroco de San José y cuya parroquia estaba situada en la misma calle de la fábrica en construcción entonces, siendo importante benefactor de las obras también don León. Luego la comitiva, acompañada por «La Filarmónica» con su director José Albert Hurtado a la cabeza, se dirigió a su calle con gran multitud de asistentes según dicen las crónicas de prensa.

En la calle, frente a las obras de la nueva iglesia parroquial se realizó el acto protocolario de inauguración con las palabras del alcalde José María Martínez Aguado y del industrial crevillentino Antonio Pérez Adsuar en nombre de los empresarios industriales del sector de fibras diversas.

Una vez finalizado el acto y descubrimiento de la placa que rotula esta calle, complementada con el escudo de Callosa de Segura y grabada en mármol gris, en los locales y patio de la fábrica se ofreció una cena de hermandad a todos los invitados, autoridades y obreros con sus familias, amenizada por la orquesta callosina Die Kinder, con una actividad artística entre 1966 y 1980, compuesta por Francisco Ruiz, Jaime Pérez, Camilo Pareja, Francisco Samper, Rafael Martínez y José María Verdú, en la que hubo bailes y concursos. El diario ABC nos dice que fue una tarde «cargada de simpatía, hermandad y amor a todo lo de Callosa, un pueblo con garra y bien aferrado al quehacer nacional».

En el transcurso de la festiva jornada, intervino el homenajeado pronunciando unas sentidas palabras de gratitud a su pueblo natal, recibiendo varios obsequios, entre ellos, una pintura con la fachada de la Iglesia de San Martín, cuyo autor fue el alcalde, don José María Martínez Aguado, quien entregó el cuadro a León Marco Praes.

En la revista de fiestas de agosto de 1975, se publicó el discurso íntegro del alcalde pronunciado en la calle tras el descubrimiento de la placa, revista en la que también aparecen unas palabras de don León Marco Praes a sus vecinos callosinos alabando el espíritu emprendedor que les caracteriza, finalizado el mismo con las siguientes palabras: «Como todos mis paisanos y amigos conocéis, siento verdadera ilusión porque todos los festejos, agasajo a nuestro Patrón San Roque tan milagroso, al que siempre llevé en mi imaginación».

Don León Marco Praes, patrocinó la alborada algunos años en la segunda mitad de la década de 1970, recibiendo este homenaje y rotulación de la calle con más de setenta años. Falleció en Villajoyosa, donde fue enterrado, el 26 de febrero de 1998, a la edad de 94 años.

La calle León Marco Praes, a lo largo de sus 160 metros y con 64 viviendas actuales, sigue contando con vecinos de siempre que se resisten a dejar esta calle en la que han pasado gran parte de sus vidas, un hecho digno de elogio. Esta calle en la que nací y habité durante tantos años, ha sido y es parte de la historia del centenario Barrio Lucas en la zona sur de la localidad y de la historia de Callosa de Segura. Desde la calle Salitre, antigua carretera Murcia-Alicante, en el punto donde se ubicaba la cruz de término donde se despedían los duelos hasta 1968, discurre cabalgando las acequias de Cox y la Acequia Mayor de Callosa hasta el huerto de don José Gilabert Roselló, quien cedió parte de su propiedad para la construcción de la Iglesia Parroquial de San José, erigida en 1965, con la bendición del templo actual el 19 de marzo de 1976.

En el recuerdo quedarán los bares y comercios de la calle, como el Bar Avenida que iniciaba la calle propiedad de don Francisco Girona, las tiendas de comestibles y golosinas de Sixto o de «Las chicas» como amistosamente la conocíamos, La Fábrica de hilados de don Sergio Salinas o la tapicería de don Francisco Soriano.

Los juegos y partidos de fútbol en su terreno aun sin asfaltar, la convivencia vecinal y las tertulias a la fresca en las noches de verano, los actos y cenas de amistad cada fiesta sanroqueña con la calle ornamentada con banderas y bombillas.

Anécdotas y recuerdos impresos en la mente de muchos que la habitamos y que con nostalgia muchas veces añoramos. Cruzada por las calles Alicante, Corta y Valencia, llegaba hasta la única calle que estaba dedicada a la Acequia Mayor y que hoy ocupa el paseo Enrique Tierno Galván.

En definitiva, una calle que languidece pero que sigue viva, más que en la memoria de muchos de los que nos fuimos, en la permanencia de los vecinos y vecinas que siguen habitando en ella. A los que están y a los que se fueron, felicidades en el cincuenta aniversario de la rotulación de la calle como León Marco Praes.